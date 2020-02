Alfa Romeo: il teaser della novità in arrivo al Salone di Ginevra

La Casa del Biscione promette alla kermesse svizzera un “grandioso ritorno”.

In vista dell’imminente Salone di Ginevra 2020, che si svolgerà nella città elvetica dal 5 al 15 marzo prossimi, Alfa Romeo ha diramato in rete un videoteaser della durata di 7 secondi e decisamente misterioso dove appare una frase in inglese che può essere tradotta con “grandioso ritorno”, mentre al termine del filmato si sente un rombo roco di un motore super sportivo.

Come era lecito immaginare, il video ha suscitato stupore ed emozione tra i fan del marchio, accompagnati dalle più svariate supposizioni. C’è chi pensa all’introduzione di un’inedita sportiva, magari rappresentata dalla nuova GTV o 8C, anche se entrambe erano state eliminate dall’ultimo piano industriale della Casa di Arese. Molto più probabile un aggiornamento dedicato alle versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio, oppure all’eventuale arrivo di una inedita Giulia GTA che dovrebbe posizionarsi al vertice della gamma della berlina italiana.

Ricordiamo inoltre che quest’anno Alfa Romeo celebra i 110 anni dalla nascita del marchio, quindi l’evento ginevrino potrebbe essere un’ottima occasione per far partire i festeggiamenti, anche se l’evento clou dove festeggiare degnamente la Casa del Biscione sarà il Goodwood Festival of Speed che si svolgerà il prossimo luglio.

