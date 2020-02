Volkswagen Tiguan R: le foto spia

Il SUV compatto di Volkswagen indossa l’abito sportivo e si appresta a debuttare nella variante R come dimostrano le nostre foto spia

Implacabili e sempre sul pezzo, i fotografi delle auto coinvolte nei test di pre-produzione hanno colto nei loro obiettivi anche la nuova Volkswagen Tiguan R, la versione più sportiva del SUV compatto della Casa tedesca. Ultimamente pareva che si fossero perse le tracce di questo modello ad alte prestazioni, ma delle foto quasi definitive hanno svelato la possibilità di un suo arrivo imminente.

Particolari inequivocabili nel corpo vettura

L’occasione del lancio della Tiguan R potrebbe essere quella del restyling del SUV in questione. Dalle foto in uno scenario innevato si percepisce che la vettura è capace di performance superiori a quelle del modello di serie. Infatti, il frontale presenta ampie aperture per l’aria e nuovi fari, l’assetto è ribassato, e dai cerchi in lega s’intravedono grandi dischi dei freni con pinze di colore blu. Completano il quadro i quattro terminali di scarico posteriori.

Motore 2 litri da circa 330 CV

Inizialmente si pensava che sotto il cofano potesse trovare posto un 5 cilindri analogo a quello dell’Audi RS3, invece dovrebbe esserci il 2 litri turbo che equipaggerà anche la Golf R, un motore che sarà capace di erogare circa 330 CV. Ovviamente, la Tiguan R potrà avvalersi della valida trasmissione automatica a doppia frizione DSG oltre alla trazione integrale 4Motion.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per garantirle prestazioni importanti e per raccogliere consensi in una nicchia che sta diventando sempre più affollata: quella delle sportive a ruote alte.

