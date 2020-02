Mercedes e Smart: le novità al Salone di Ginevra 2020

La Casa della Stella tre punte porta a Ginevra modelli inediti e concept car dal forte impatto scenico e tecnologico.

Mercedes sarà una delle protagoniste indiscusse dell’imminente Salone di Ginevra 2020 (5 – 15 marzo) dove presenterà in anteprima numerose novità che saranno svelate durante la conferenza ufficiale del marchio che si terrà la mattina del 3 marzo, ovvero il primo dei due giorni della kermesse svizzera riservati ai media internazionali.

Nuova Mercedes Classe E

Tra le novità di maggior rilievo che la Casa della Stella a tre punte porterà all’evento elvetico troveremo la nuova generazione della Mercedes Classe E, presentata in anteprima mondiale davanti il grande pubblico, anche nella versione sportiva targata AMG. Oltre a portare al debutto inedite motorizzazioni ibride, la nuova Classe E sarà implementata con le più avanzate tecnologie dedicate alla guida assistita (Active Distance Assist DISTRONIC, Active Stop-and-Go Assist, Active Steering Assist, etc.), in grado di aumentare in maniera esponenziale la sicurezza degli occupanti e nello stesso tempo capace di diminuire lo stress di chi siete al volante. La vettura vanterà anche un nuovo volante, offerto in varie versioni, a cui si aggiunge l’ultima evoluzione del sistema di infotainment MBUX abbinato a due display affiancati da 10.25 pollici.

Nuova Mercedes GLA

Tra le novità del costruttore di Stoccarda presenti a Ginevra troveremo anche la nuova Mercedes GLA, seconda generazione del crossover tedesco cresciuto di ben 10 cm in altezza (per un totale di 1.616 mm con mancorrente) con l’obiettivo di offrire un effetto scenico di maggiore impatto, ma anche un aumento della praticità grazie alla posizione di guida rialzata. Le versioni dotate della trazione integrale 4MATIC vengono offerte con il pacchetto offroad di serie, che aggiunge il nuovo programma che offre l’ausilio alla marcia in discesa, un’animazione Offroad nel display multimediale e se si scelgono i fari MULTIBEAM LED aggiunge una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada.

Smart

A Ginevra sarà presente anche la nuova gamma Smart 100% elettrica composta dai modelli fortwo, fortwo cabrio e forfour, tutti completamente rinnovati anche dal punto di vista estetico e della dotazione. Le nuove Smart saranno declinate negli allestimenti pure, passion, pulse e prime, tutti abbinabili a tre speciali pacchetti di accessori dedicati.

Mercedes Marco Polo

Gli amanti del tempo libero e della vita all’aria aperta potranno apprezzare al Salone di Ginevra il rinnovato camper compatto Mercedes Marco Polo, impreziosito da due succulenti novità. La prima è l’introduzione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), mentre la seconda è rappresentata dal nuovo modulo di interfaccia MBAC (Mercedes-Benz Advanced Control), integrato al già citato sistema di infotainment. Entrando nel dettaglio, scopriamo che il sistema MBAC consente la centralizzazione di una serie di funzioni nella zona giorno – come le luci o il riscaldamento – tramite il display touch installato nella plancia del veicolo o sfruttando l’apposita app per smartphone.

Mercedes VISION AVTR

Svelata in anteprima assoluto in occasione del CES di Las Vegas, la stupefacente e futuristica show car Mercedes VISION AVTR arriverà anche sul palcoscenico di Ginevra per mostrare al grande pubblico il progresso fatto dal Colosso tedesco nel campo del design e della tecnologia, in particolare per quanto riguarda la mobilità autonomia e le motorizzazioni a zero emissioni. La VISION ATR porta inoltre in dote un nuovo concetto di interazione tra uomo, macchina e natura.

