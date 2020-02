BMW M4: le foto spia della nuova generazione

La sportiva della Casa bavarese è stata immortalata in versione quasi definitiva durante i test in Svezia

E’ una delle sportive più attese dagli appassionati, si tratta della BMW M4 di nuova generazione, che si annuncia ancora più affilata e aggressiva che mai, ma non rinuncia ad una certa eleganza, come si evince dalla gallery delle nostre foto spia.

“Doppio rene” gigante e freni più potenti

L’elemento che balza subito all’occhio è il “doppio rene” di grandi dimensioni anche se non ancora in veste definitiva. Per cui è lecito pensare che quanto visto sul concept diverrà realtà, ovviamente questa soluzione si accompagna ad altri particolari come i dischi dei freni più importanti e i quattro scarichi. Rivista anche l’aerodinamica con una maggiore incidenza per andare più veloce in curva.

Motore 3.0 sovralimentato che arriva fino a 510 CV

Sotto il cofano ritroviamo il 6 cilindri 3 litri Twin-Turbo con diversi livelli di potenza. Si parte da una variante d’ingresso che arriverà in un secondo momento da 460 CV, per arrivare fino ai 510 CV della versione Competition, mentre la M4 intermedia avrà 480 CV, che comunque sono più che sufficienti per regalare ampie scariche d’adrenalina. Il cambio sarà automatico ad 8 rapporti, mentre l’erogazione verrà affidata alle ruote posteriori e, all’occorrenza, alla trazione integrale che sarà disponibile sulla scia di quanto è avvenuto con la più grande M5.

Nuova BMW M4: le foto spia Vedi tutte le immagini +11