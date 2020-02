Dacia Sandero Stepway: le foto spia

Sono arrivate nuove foto spia che ritraggono su strada pubblica un muletto di Dacia Sandero Stepway. La nuova generazione è in fase di test.

Dopo aver visto, in un’altra serie di foto spia la Dacia Sandero, stavolta tocca alla versione Stepway della segmento B della famiglia Dacia fare da protagonista. La Stepway è la versione dal look offroad, grazie alla sua altezza da terra maggiore, i passaruota in plastica, paraurti anteriore e posteriore dal disegno differente e corrimano, che è stata recentemente immortalata su strada pubblica sotto una veste mimetica piuttosto spessa. L’attuale generazione di Sandero è stata lanciata nel 2012 e ha ricevuto un restyling nel 2016, perciò è arrivato il momento di vedere una generazione tutta nuova.

Piattaforma della Clio

Il nuovo modello si baserà sulla piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata dalla nuova Renault Clio ma in una versione più semplificata, al fine di migliorare la maneggevolezza e per motivi di sicurezza. In più bisogna considerare anche un fattore di riduzione dei costi, sia nella produzione che sul prodotto finale. Purtroppo con la mimetizzazione non è facile raccontare quale sarà il design effettivo di questa vettura, ma è ipotizzabile pensare che assomiglierà in molti dei suoi dettagli alla nuova Dacia Duster.

Interni e motorizzazioni

Per quanto riguarda gli interni, la versione Stepway non dovrebbe differire in molto dalla sua versione standard. Per ora non abbiamo alcuna informazione riguardo ai motori ma ci aspettiamo che il motore a benzina TCe 90 e il motore diesel dCI 95 vengano confermati. Con ogni probabilità anche il benzina TCe 130 del Duster troverà posto anche sotto al cofano della Sandero, anche nella versione Stepway.

Dacia Sandero Stepway: foto spia della nuova generazione Vedi tutte le immagini +16