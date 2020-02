Fiat Argo: le foto spia del SUV compatto

Alcune foto spia confermano che Fiat sta lavorando ad un SUV compatto per il Sud America progettato sulla stessa base delle berline Argo e Cronos.

Potrebbe chiamarsi Fiat Argo SUV il nuovo crossover che il marchio italiano sta sviluppando in questi mesi per il mercato sud americano.

Le ipotesi, che arrivano di pari passo con delle nuove foto spia, prendono spunto dalla base tecnologica su cui il veicolo è progettato, ovvero la piattaforma MP1 che fa già da base alla Cronos e all’utilitaria Argo venduta in Brasile.

Fiat Argo SUV: potrebbe arrivare anche in Europa

Il nuovo modello potrebbe quindi essere la variante SUV della berlina sconosciuta alle nostre latitudini in quanto non importata in Europa. La Fiat Argo SUV, se così si chiamerà, dovrebbe essere destinata al Sud America ma non è da escludere una sua commercializzazione anche nel Vecchio Continente, magari in una versione rivista per adattarsi ai gusti e alle tendenze del nostro mercato.

Motori Firefly Turbo da 1 e 1,4 litri

La vettura avrà l’obiettivo di far ritagliare alla casa torinese un proprio spazio nell’affollato segmento dei B-SUV e per questo punterà su linee “solide” e su una dotazione completa. Alcune indiscrezioni parlano dell’adozione della gamma motori Firefly Turbo suddivisa in due unità da 1 e 1,4 litri con la prima che potrebbe erogare una potenza vicina ai 130 cavalli.

Per la motorizzazione più potente, infine, Fiat potrebbe adottare un cambio CVT a variazione continua. La produzione dovrebbe essere avviata nei prossimi mesi in Brasile.

Fiat Argo: le foto spia Vedi tutte le immagini +12