Porsche 911 GTS Coupé: le foto spia sulla neve

Il debutto della nuova Porsche 911 GTS Coupé è sempre più vicino, almeno stando alle foto spia che mostrano un muletto senza camuffamenti.

Nuove foto spia vanno ad aggiungersi ai diversi avvistamenti che in questi mesi hanno riguardato la Porsche 911 GTS Coupé.

La sportiva di Zuffenhausen è stata ripresa da vicino mentre svolgeva dei test in un ambiente invernale senza alcun tipo di camuffamento. Ciò consentirà quindi agli appassionati di farsi una chiara idea dei contenuti estetici del modello, in attesa di vederlo dal vivo in uno dei saloni internazionali che si terranno quest’anno.

Porsche 911 GTS Coupé: linee sportive e tipicamente tedesche

Se il corpo vettura conferma essenzialmente tutti gli elementi stilistici cari alla tradizione Porsche, rimane ancora un certo mistero per quanti riguarda l’abitacolo, anche se è lecito attendersi pure in questo caso una serie di scelte in linea con l’ambiente sportivo, e al tempo stesso austero, a cui il marchio tedesco ha ormai abituato.

Prestazioni di primo piano e potenza di almeno 470 cavalli

La dotazione tecnica della nuova Porsche 911 GTS Coupé includerà una versione aggiornata del motore biturbo da 3 litri che equipaggia la versione attualmente in commercio, ma in questo caso si ipotizza un aumento della potenza che potrebbe portare il valore massimo erogato ad almeno 470 cavalli.

La foto spia della 911 GTS Coupé arrivano poco dopo quelle che riprendono la Porsche 911 GTS Targa e anticipano il debutto del modello che non dovrebbe tardare ancora molto, soprattutto se si considera che il muletto oggetto dell’avvistamento era totalmente privo di qualsiasi pannello coprente come avviene, invece, per i prototipi ancora lontani dalla presentazione ufficiale.

