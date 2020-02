Lister Storm: il teaser della supersportiva elettrica

La nota hypercar inglese si appresta a vivere una seconda vita ad impatto zero e con forme più affusolate

La Lister Storm è famosa soprattutto per la sua variante da corsa che, nelle competizioni riservate alle gran turismo, riusciva a battere anche brand blasonati. Adesso però sta per tornare con una hypercar destinata all’utilizzo stradale che sposa la filosofia ad impatto zero del motore elettrico.

Un nuovo teaser per immortalarne il profilo

Dopo una prima immagine divulgata 2 anni fa, ecco che adesso spunta un nuovo teaser che ne rivela la vista laterale. Si capisce subito che la Lister Storm, un’auto che già nel nome spiega la sua indole, presenta un profilo simile a quello di un prototipo da corsa con muso corto, tetto basso, coda appuntita e pinna posteriore. Non mancano grandi cerchi monodado ed un importante diffusore posteriore.

Un altro tentativo per entrare nel mercato di nicchia delle supersportive

Con la Lister Storm EV il piccolo costruttore inglese ritenta la via del mercato di nicchia dopo la vettura che voleva produrre nel 2014, che però era stata pensata per avere un propulsore termico V12, cambiando rotta e adeguandosi ai tempi. Così, la nuova sportiva britannica potrebbe diventare una delle antagoniste della connazionale Lotus Evija da 2.000 CV. Al momento non si conosce la potenza dell’auto, né sono state divulgate altre caratteristiche, per cui non rimane che attendere.