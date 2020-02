Ford Puma ST: le foto spia

La Ford Puma ST è stata immortalata in una serie di foto spia in un test invernale. L’esemplare è senza mimetizzazione e con la livrea blu accesa.

Sono arrivate delle nuove foto spia che hanno come protagonista il nuovo SUV compatto di Ford, il Puma ma nella sua versione più sportiva, quella griffata ST. La vettura di origine americana è stata sorpresa una test invernale ed è stata immortalata in una stazione di rifornimento. L’esemplare mostra con orgoglio la sua carrozzeria di colore blu acceso, tipica dell’Ovale nelle sue versioni più performanti.

Si mostra senza veli

Abbiamo già visto nel passato dei muletti di prototipi da test di Puma ST, ma questa volta l’auto è totalmente priva di mimetizzazione e sembra pronto per la produzione. Qui possiamo vedere lo spoiler anteriore più marcato, i freni più grandi, i tubi di scarico gemelli e uno spoiler sul tetto che sembra leggermente più grande. Il suono dei doppi tubi è profondo e sportivo. Possiamo anche vedere un grande intercooler nel paraurti anteriore e i sedili sportivi Recaro nell’abitacolo.

Motore da 200 CV

Il motore e il cambio saranno probabilmente condivisi con la Fiesta ST, il che si traduce in ben 200 CV di potenza sviluppati dal motore turbo a tre cilindri da 1,5 litri di cilindrata. Nella Fiesta ST, l’accelerazione da 0-100 km/h avviene in 6,5 secondi, quindi c’è da aspettarsi per la Puma ST un tempo di poco inferiore ai sette secondi, vista la maggior grandezza e pesantezza. Come la Fiesta ST, anche la Puma ST dovrebbe avere la trazione anteriore per scaricare a terra la sua potenza. Il cambio dovrebbe essere un manuale a sei marce.

