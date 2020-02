Volkswagen ID.4: nuove foto spia del SUV elettrico

Nuove foto spia svelano dei dettagli sulla Volkswagen ID.4, l’inedito SUV elettrico che la casa tedesca porterà al debutto entro l’anno.

La Volkswagen ID.4 è stata ripresa in una serie di nuove foto spia che la mostrano meno coperta rispetto agli avvistamenti dei mesi scorsi.

Volkswagen ID.4: a metà strada tra Tiguan e Tiguan Allspace

La vettura, un SUV elettrico basato sulla concept ID.Crozz presentata al Salone di Francoforte 2017, è destinata a piazzarsi all’interno della gamma Volkswagen tra la Tiguan e la Tiguan Allspace, a conferma delle ambizioni di un modello che punta a coniugare praticità, robustezza e versatilità.

La Volkswagen ID.4 sarà caratterizzata da un sistema propulsivo completamente elettrico e dalla trazione integrale, una dotazione che le permetterà quindi di disimpegnarsi nel fuoristrada leggero senza per questo rinunciare al comfort e ad un buon equilibrio nella guida su strada.

La base del SUV a zero emissioni sarà la nuova piattaforma MEB di Volkswagen che nasce appositamente per la progettazione di veicoli elettrificati. Le indiscrezioni circolate finora ipotizzano la presenza di un powertrain elettrico capace di raggiungere una potenza di circa 300 cavalli, con un’autonomia massima vicina ai 500 chilometri.

Ricarica fino all’80% in circa mezz’ora

Sul fronte delle batterie in dotazione, infine, la ID.4 dovrebbe essere compatibile con sistemi di ricarica rapida da 150 kW che le consentirebbero di raggiungere l’80% della capacità complessiva degli accumulatori in 30 minuti. Maggiori dettagli arriveranno comunque nei prossimi mesi in vista del debutto, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

