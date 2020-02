Nuova Hyundai i30: le prime immagini teaser ufficiali

Hyundai svela in anteprima alcuni teaser della nuova i30 in attesa del debutto fissato per il Salone di Ginevra 2020.

Hyundai ha scelto di anticipare il debutto ufficiale della nuova Hyundai i30 pubblicando dei teaser che mostrano la zona anteriore della vettura.

Hyundai i30: la versione N Line disponibile per tutta la gamma

Le immagini mostrano un esemplare di colore rosso della Hyundai i30 N Line, ovvero la versione più sportiva della gamma che prossimamente sarà disponibile anche in abbinamento alla variante di carrozzeria familiare, la i30 Wagon.

La nuova arrivata in casa coreana si presenta con paraurti e griglia anteriori ridisegnati rispetto alla versione attualmente in commercio, nuovi gruppi ottici a LED con luci diurne integrate a V e un’impostazione generale che sembra voler sottolineare lo sviluppo in larghezza della vettura quasi ad evidenziarne l’impronta a terra.

Esterni ancora più sportivi e abitacolo ridisegnato

Hyundai parla di un’estetica rivista anche per la zona posteriore, dove faranno capolino un inedito profilo delle luci, nuovi paraurti e cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici di nuova progettazione. Un ampio ventaglio di novità è stato annunciato inoltre per gli interni, che avranno un design migliorato e un nuovo cluster digitale dotato di schermo touchscreen da 10,25 pollici.

La casa coreana assicura che ulteriori dettagli, accompagnati sicuramente da nuove immagini, saranno diffusi nelle prossime settimane, in modo da tenere alta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori in vista del prossimo Salone di Ginevra 2020, occasione in cui è previsto il debutto in anteprima mondiale della nuova Hyundai i30.

