Nuovo Fiat Strada: il primo teaser ufficiale del pick-up

L’inedito pick-up sviluppato per il Sud America avrà forme muscolose e vanterà l’uso di moderne tecnologie.

La Casa del Lingotto ha diramato sul web la prima immagine teaser ufficiale che anticipa il nuovo Fiat Strada, versatile pick-up pensato per i mercati del Sud America. L’immagine a nostra disposizione mostra esclusivamente la fiancata dell’inedito veicolo su uno sfondo di colore nero che si distingue per forme muscolose e decise, esaltate da fianchi larghi, da un muso spiovente e da una linea di cintura piuttosto alta.

L’abitacolo sarà sufficientemente ampio per ospitare fino a 5 passeggeri, non mancheranno nuovi allestimenti che metteranno a disposizione le più moderne tecnologie in termini di connettività, intrattenimento e sicurezza, viste anche su altri modelli distribuiti in Paesi come il Brasile, tra cui l’apprezzatissima Argo.

Fiat Strada sarà uno dei nuovi modelli che rientrano nel piano di investimenti portato avanti dal Gruppo FCA in Sud America. Fiat-Chrysler ha infatti già comunicato che investirà in Brasile qualcosa come 3,1 miliardi di euro per ampliare la propria offerta di prodotti e aggiornare i propri impianti produttivi.

