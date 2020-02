Toyota Aygo: la nuova generazione sarà realizzata in Europa

La Casa giapponese realizzerà e produrrà nel Vecchio Continente la nuova Aygo che non sarà più imparentata con le cugine del Gruppo PSA

Se la Citroen C1 e la Peugeot 108 non hanno ancora eredi designate, la Toyota ha già annunciato che la Aygo avrà una nuova generazione anche se questo non coincide con le principali tendenze del mercato. Ma la notizia è che questa vettura nascerà e verrà sviluppata nel Vecchio Continente.

Infatti, sarà costruita in Repubblica Ceca e verrà progettata in Belgio, in modo da salvaguardare anche i posti di lavoro esistenti in questo territorio. Forse, in un primo periodo continuerà anche la produzione delle cugine francesi nello stesso stabilimento, ma poi l’assenza di queste competitor potrebbe favorire le vendite di Toyota.

Tornando alla nuova Aygo, quest’ultima avrà un propulsore di piccola cilindrata, ma è chiaro che Toyota potrebbe estendere verso il basso la sua gamma elettrificata con una variante ibrida che consentirebbe di ridurre ulteriormente consumi ed emissioni.

Al momento, non è stato comunicato quando avverrà il lancio della nuova citycar, anche perché la protagonista nei prossimi mesi sarà la nuova Yaris che è cambiata in maniera radicale.

