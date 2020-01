Mercedes-Benz SL 2022: le foto spia della nuova generazione

La nuova generazione di Mercedes-Benz SL è stata immortalata sotto mimetizzazione. Sarà sviluppata da AMG e avrà una potenza da urlo.

Sono arrivate le prime foto spia della prossima generazione della Mercedes-Benz SL. Un’auto che è un vero e proprio simbolo per la Stella di Stoccarda, una vettura intramontabile che ovviamente avrà una nuova erede dopo la generazione attualmente in commercio.

Il ritorno di un’icona

Un’ammiraglia decappottabile, da sempre una vero e propria icona dell’eleganza en plein air, che continua così la sua grande storia. La notizia che farà piacere agli appassionati è che sarà sviluppata da AMG per renderla più sportiva, avrà di nuovo un tetto in tessuto e avrà sedili posteriori piccoli, ma comunque sfruttabili. Una piccola nuova rivoluzione. Con AMG responsabile dello sviluppo, possiamo già immaginare un aspetto molto più sportivo anche se il prototipo è ancora fortemente mimetizzato. Il capo di AMG Tobias Moers ha rivelato che la SL è stata progettata accanto alla prossima GT, con entrambi i modelli sviluppati sulla piattaforma Modular Sports Architecture (MSA). Questo non solo farà risparmiare tempo, ma anche un sacco di soldi per lo sviluppo.

La nuova SL avrà di nuovo il tetto in tessuto

Moers ha anche dichiarato che la nuova Classe SL sarà “molto più sportiva” della vettura attuale, aggiungendo che sarà un “perfetto compromesso tra dinamica di guida e comfort di prim’ordine, perché si parla ancora di una specie di ammiraglia ad alte prestazioni, ma a cielo aperto.” Ha continuato a specificare che la prossima generazione sarà disponibile esclusivamente come roadster con il tetto in tessuto invece dell’hardtop pieghevole, come quella attualmente in listino. Si dice che i motori a disposizione includano un sei cilindri in linea da 435 CV, un V8 twin turbo da 522 CV, mentre la SL63 potrebbe arrivare a sprigionare ben 612 CV. Ci potrebbe essere anche una SL73, un ibrido plug-in con un propulsore basato su quello della SL63 combinato con un motore elettrico da 204 CV buono per raggiungere una potenza di 800 CV e 738 Nm di coppia. Per vedere la nuova SL bisognerà aspettare il 2022.

