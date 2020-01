Toyota: ecco il teaser del SUV compatto di segmento B

Le linee sembrano riprendere quelle della RAV4 per il taglio dei passaruota ma la fiancata si presenta piuttosto dinamica

La Toyota non può permettersi di rimanere fuori dalla partita dei B-SUV, per cui presto vedrà la luce la variante più compatta delle sue creazioni a ruote alte, che amplierà il listino delle Tre Ellissi offrendo quella che può essere definita la sorella minore della CH-R e della RAV4.

Per il momento è stata diffusa una sola immagine che mette in risalto la fiancata e svela il carattere dell’auto in questione. Infatti, il futuro B-SUV della Casa giapponese presenta dei passaruota appiattiti nella parte superiore che riprendono quelli della Rav4, ma è la forma dei montanti posteriori a rendere ancora più dinamica questa nuova vettura Toyota.

Chiaramente, mancano delle prospettive che possano dare indicazioni sul frontale e sulla vista posteriore, ma è chiaro che l’auto debba avere la personalità giusta per contrastare delle rivali sempre più affilate dal punto di vista stilistico. La base sarà quella della nuova Yaris, quindi la piattaforma presenta la denominazione GA-B, e come la sorella di segmento B verrà realizzata in Francia.

Sotto il cofano si attendono le stesse motorizzazioni adottate dalla Yaris, con quella ibrida a rappresentare l’unità di punta. Difficile che arrivi una variante dotata di trazione integrale, ma attendiamo l’ufficialità in merito a questa soluzione che potrebbe essere apprezzata da una parte della clientela.

Per il momento, non si conosce la data del debutto, quindi è difficile dire se la vedremo in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra, ma ovviamente, considerando l’importanza del progetto, il suo arrivo avverrà il prima possibile.