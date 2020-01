Bugatti: un teaser anticipa un nuovo modello per il 2020

La Casa di Molsheim ha diramato una nuova immagine teaser che anticipa una misteriosa novità ad alte prestazioni.

Il 2019 è stato per Bugatti un anno ricco di soddisfazioni, successi e record: a marzo, in occasione del Salone di Ginevra, sono stati tolti i veli all’affascinante e prorompente “La Voiture Noire”, mentre in estate è arrivato il turno della stupenda Bugatti Centodieci, vettura presentata Centodieci durante il concorso di eleganza di Pebble Beach e realizzata per celebrare i 100 anni dalla nascita del marchio francese. Appena poche settimane dopo, una nuovissima Chiron Super Sport 300+ ha conquistato un incredibile record di velocità, raggiungendo la velocità massima da capogiro di 490 km/h.

Con un anno appena trascorso così ricco, sembra normale chiedersi se la Casa di Molsheim riuscirà a ripetere questa serie di grandi risultati nel corso del 2020. Anche se risulta ancora difficile dare una risposta certa a questa domanda, dalla Francia arriva un indizio a dir poco incoraggiante. Bugatti ha infatti diramato in rete una misteriosa immagine teaser che anticipa una succulenta novità che presumibilmente verrà svelata nel corso di quest’anno, infatti è lecito pensare che la futura vettura firmata dal Costruttore francese potrebbe essere presentata in anteprima mondiale il prossimo marzo, in occasione del Salone di Ginevra 2020.

L’immagine in questione che vi proponiamo mostra quella che sembra un’hypercar della Casa di Molsheim nascosta completamente da un telo per auto. Anche se si osserva con attenzione la fotografia diffusa dalla Casa sui social media, risulta davvero difficile immaginare quale sorpresa si possa nascondere sotto questo misterioso telo. Le “solite voci di corridoio” parlano di una possibile erede spirituale della mai dimenticata Bugatti EB110, vettura ad altissime prestazioni capace di stregare una persona del calibro del supercampione di Formula Uno, Michael Schumacher. Altre persone “ben informate” parlano di una inedita one-off realizzata sulla base dell’ormai nota Chiron che potrebbe essere affiancata in un secondo momento da un modello totalmente inedito. Quest’ultima novità dovrebbe infatti essere rappresentata dal primo SUV del marchio, pronto a sfidare la Lamborghini Urus e soprattutto il futuro SUV del Cavallino Rampante, conosciuto fino ad oggi con il nome di Ferrari Purosangue.

Non ci resta quindi che attendere informazioni più certe e dettagliate per scoprire quali regali ha in serbo Bugatti per i suoi clienti e per gli appassionati di auto fuoriserie.