BMW Serie 4 Cabrio 2020: nuove foto spia

Nuove foto spia ritraggono la BMW Serie 4 Cabrio con una pesante camuffatura. La nuova cabriolet bavarese sfoggia una capote in tela rispetto al passato.

La BMW Serie 4 Cabrio si mostra nuovamente in una serie di foto spia, stavolta con addosso meno mimetizzazioni che in passato. Lo sviluppo del nuovo modello sta andando avanti in modo spedito, come dimostrano tutti i nuovi e interessanti dettagli presenti. BMW si è impegnata a creare un finto set di griglie anteriori per incastrarci i reni e un trio di prese d’aria a basso costo, ma guardando bene si nota che sotto si nasconde altro. La Serie 4 sarà costruita sulla stessa piattaforma CLAR dell’attuale Serie 3, che dovrebbe renderla più leggera della vettura che sostituisce, con una tecnologia significativamente maggiore all’interno dell’abitacolo.

Design personale

A prima vista sembra proprio che tra la Serie 3 e la Serie 4 la differenziazione sarà molto ampia. Sulla Serie 4 i fanali posteriori prendono in prestito la firma leggera dalla Serie 8 e i fari sembrano più sottili di quelli della Serie 3. A differenza della sua precedente versione con hard-top, la nuova convertibile bavarese avrà una capote pieghevole. Non solo dovrebbe risparmiare peso, ma dovrebbe anche aiutare ad avere più spazio attivo. Motori a 4 e 6 cilindri Verrà offerta una gamma di motori a quattro e sei cilindri, insieme alla trazione posteriore e integrale. I modelli a due porte saranno probabilmente uniti anche da una Gran Coupé a cinque porte. La BMW non ha comunicato la data di presentazione per la nuova Serie 4, ma potrebbe essere già in occasione del Salone di Ginevra a marzo.

BMW Serie 4 Cabrio: nuove foto spia Vedi tutte le immagini +10