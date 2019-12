Morgan: nel 2020 arriva la piattaforma in alluminio

La Morgan è pronta a realizzare nuovi modelli con una piattaforma in alluminio denominata CX dal 2020.

La Morgan guarda al futuro, e così, se le emozioni di guida delle sue auto dovranno rimanere di stampo classico, diverso è il discorso legato alle tecnologie che invece subiranno un rinnovamento profondo a cominciare dalla nuova piattaforma, denominata CX, sulla quale verranno realizzati i nuovi modelli.

Sarà in alluminio e ospiterà il motore 3 litri BMW

Quest’ultima sarà in alluminio e verrà abbinata alla performante motorizzazione BMW 3 litri sovralimentata che equipaggia la più potente dell’attuale Z4. Quest’unità lavorerà, come sulla roadster teutonica, insieme al cambio automatico ad 8 rapporti, ma la Morgan sta già pensando ad unità dalla cilindrata inferiore pensate per sfruttare trasmissioni manuali.

Tornando alla piattaforma in alluminio, vi annunciamo che arriverà a partire dal 2020 ed andrà a rimpiazzare quella in acciaio prodotta dal 1936, un cambio epocale che porta con sé una rigidezza torsionale raddoppiata oltre ad un risparmio di peso di circa 100 kg. Vedremo se le nuove vetture avranno una linea in stile vintage o se proporranno una carrozzeria al passo con il rinnovamento attuato sottopelle.

In ogni caso, anche un brand che produce auto di nicchia deve aggiornarsi per garantire delle performance all’altezza delle aspettative.

