Audi RS5: in arrivo le novità restyling Coupé e Sportback

Le ancora recenti novità sportive di gamma medio-alta vengono aggiornate nelle dotazioni multimediali ed in alcuni dettagli dell’immagine high performance.

A breve distanza dal rispettivo esordio sul mercato (estate 2017 e primavera 2019), la lineup Audi RS5 Coupé e Sportback è già pronta ad un sostanzioso programma di aggiornamento. Il “capitolato” degli interventi è, ovviamente, rivolto più ai contenuti che all’immagine esteriore, di suo recentissima e, quindi, “di dettaglio” nella definizione del layout (per quanto, alcuni interventi di facelift sono stati programmati,come vedremo), improntato ad una ulteriore definizione degli atout di sportività e dinamismo “premium” nelle due configurazioni a due porte ed a cinque porte che contraddistinguono la produzione di gamma medioalta di Ingolstadt.

Corpo vettura: ecco le novità

Attese nelle concessionarie Audi italiane nei primi tre mesi del 2020 (più avanti verranno, dunque, dettagliati i prezzi e gli allestimenti, per i quali non ci si attendono grosse sorprese rispetto alle attuali proposte in listino, che partono da 92.250 euro), Audi RS5 Coupé ed RS5 Sportback 2020 portano in dote, a livello estetico, la riconoscibilissima calandra dalla griglia “a nido d’ape” ad effetto 3D, la interessante feritoia orizzontale alla “battuta” del cofano motore (elemento che richiama quanto adottato, a suo tempo, dalla storica Audi Sport Quattro del 1984), i generosi passaruota (40 mm in più rispetto ad Audi A5 “standard”), le “minigonne” sottoporta ed il diffusore inferiore, questi ultimi di nuovo disegno. L’impianto di scarico “RS” sdoppiato sarà disponibile, a richiesta, in una versione rifinita in nero e dal “sound” ancora più coinvolgente, su cui il guidatore avrà la possibilità di intervenire agendo sui diversi programmi di controllo Audi Drive Select per la commutazione delle modalità dinamiche di marcia del veicolo (cinque programmi – Comfort, Auto, Dynamic e le due funzioni RS1 ed RS2 attivabili attraverso il pulsante RS Mode collocato sul volante multifunzione). Sempre a richiesta, Audi comunica che sarà possibile ottenere i “pacchetti” Look Nero Lucido e Look Carbonio, provvisti di inserti ad hoc per le appendici aerodinamiche, i gusci degli specchi retrovisori ed i paraurti. Aggiornata la tavolozza delle tinte carrozzeria, con l’aggiunta di due nuove tonalità: Blu Turbo e Rosso Tango. Anche Audi RS5 Coupé può a sua volta, come già avviene per la gamma ad altissime prestazioni di fascia superiore, essere dotata del tetto alleggerito in CFK (poliuretano termoplastico misto alla fibra di carbonio), che contribuisce a diminuire di 4 kg il peso complessivo della “due posti” coupé.

Ruote e dinamica telaio

La configurazione “standard” di Audi RS5 Coupé e Sportback 2020 mantiene il ricorso al set di cerchi in lega da 19”; a richiesta, potranno essere ottenuti i nuovi cerchi da 20” nelle finiture nero lucido o bronzo opaco. Per l’impianto frenante, i dischi sono in acciaio autoventilanti e forati, con pinze verniciate in nero o (a richiesta) in rosso. Al kit carboceramico, ottenibile in opzione, vengono abbinate le pinze freno a finitura in grigio, in rosso o in blu.

Abitacolo e tecnologie di bordo

All’interno, annuncia Audi, la configurazione abitacolo delle imminenti novità-restyling RS5 Coupé ed RS5 Sportback prevede, in un ambiente dominato dalla tinta nera, i rivestimenti in Alcantara e pelle (o, a richiesta, in pelle Nappa) per i sedili sportivi “RS” di foggia semianatomica. Da segnalare un display touch centrale da 10.1” collocato al centro della plancia in posizione orientata verso il conducente, a tecnologia MMI Touch con feedback acustico, pronto a sostituire il controller a manopola ed a rotazione che nel modello precedente trova posto alla base della consolle centrale. La configurazione “RS” permette al conducente la visualizzazione delle informazioni che riguardano le dinamiche di guida specifiche per le alte prestazioni: temperatura olio motore e liquido di raffreddamento, valori massimi di accelerazione laterale e pressione e temperatura degli pneumatici; informazioni che la strumentazione digitale Audi Cockpit Plus (con schermo da 12.3”) è in grado di replicare aggiungendo, in virtù di indicatori specifici, alcune informazioni in più: dall’erogazione di potenza e coppia istantanee alla pressione di sovralimentazione ai tempi sul giro, fino al suggerimento del momento più adatto per il passaggio alla “marcia” superiore.

Motorizzazione: c’è il V6 da 450 CV

L’unità motrice non cambia: tanto nel vano motore della coupé due porte, quanto sotto il cofano della coupé cinque porte trova posto il performante 2.9 V6 TFSI sovralimentato con due turbocompressori collocati all’interno delle bancate (analogamente alle altre recenti novità Audi V6 e V8) che eroga una potenza di 450 CV ed una forza motrice di 600 Nm di coppia massima disponibili fra 1.900 e 5.000 giri/min. La trasmissione si avvale del cambio Tiptronic otto rapporti a settaggio sportivo, abbinato alla consueta trazione integrale Quattro con differenziale centrale autobloccante e ripartizione elettronica della coppia motrice fra gli assali. A richiesta, e per l’ottimale distribuzione della coppia fra le due ruote posteriori, sarà disponibile il differenziale sportivo posteriore RS.

Elevatissimi, come sempre, i valori prestazionali: la velocità massima annunciata da Audi per RS5 Coupé e Sportback è 250 km/h (autolimitati; a richiesta, la velocità di punta può crescere a 280 km/h), e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3”9 per entrambi i modelli.

Infotainment e ADAS: le nuove funzionalità

Da segnalare, a bordo di Audi RS5 Coupé e Sportback 2020, l’adozione di una nuova unità di controllo infotainment MIB 3, ovvero il modulo multimediale di terza generazione integrato nel sistema MMI. A loro volta, le suite di servizi online Audi Connect ed Audi Connect Plus includono numerosi servizi, compresa la tecnologia di connettività Car-to-X che permette l’interfaccia tra i dispositivi di bordo e l’ambiente esterno. Dal punto di vista della sicurezza, per Audi RS5 Coupé e Sportback sono disponibili “Più di 30 sistemi di assistenza alla guida”.

Audi RS5 Coupé MY 2017: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +33