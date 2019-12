Toyota Yaris GR-4: versione speciale dedicata al Mondiale rally

La nuova versione sportiva della citycar giapponese sarà equipaggiata da un tre cilindri turbo abbinato alla trazione integrale.

La Casa dei tre ellissi ha diramato sul proprio canale ufficiale Youtube un inedito video-teaser che mostra alcuni interessanti dettagli della nuova Toyota Yaris GR-4, versione speciale della piccola citycar giapponese che strizza l’occhio al mondiale WRC ed è allestita e messa punto dalla divisione sportiva Gazoo Racing.

L’inedita vettura doveva debuttare ufficialmente in occasione del Rally d’Australia fissato per metà novembre, ma a causa di pericolosi e frequenti incendi che hanno devastato nell’ultimo periodo il Nuovo Galles del Sud, l’attesa tappa del mondiale rally è stata cancellata e di conseguenza anche il debutto della piccola sportiva nipponica.

Ora però, il video diffuso da Toyota ci regala qualche succulenta informazione sulla nuova piccola sportiva che verrà utilizzata come base per omologare la variante ufficiale che correrà nelle competizioni rally. Nel filmato ufficiale che vi proponiamo si può apprezzare il corpo vettura della Yaris GR-4 dotato di una livrea camouflage che punta a celare, almeno in parte, i dettagli estetici della vettura. Nonostante la presenza delle camuffature, è possibile comunque apprezzare la sportività delle forme di questa nuova versione, enfatizzata dalla presenza di passaruota allargati, spoiler di generose dimensioni e paraurti dalla forma sportiva.

La sorpresa più grande arriva però quando nel video si sente partire il propulsore che spinge la vettura. Ascoltando il suo del motore sembra che si tratti di un compatto tre cilindri che con ogni probabilità risulta “pompato” tramite l’uso di un turbocompressore. Ricordiamo che la precedente versione era invece spinta da un quattro cilindri 1.8 litri da 212 CV e 250 Nm di coppia massima. Un’altra grande novità che porterà in dote la Yaris GR-4 è rappresentata dalla presenza della trazione integrale che permetterà alla vettura di offrire performance e grip molto elevate su ogni tipo di terreno.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la Casa dei tre ellissi declinerà la nuova Toyota Yaris GR-4 in una tiratura limitata e numerata di pochi esemplari. Questi ultimi potranno essere ordinati all’inizio del prossimo anno, mentre le prime consegne dovrebbero partire entro la prima metà del 2020. Ulteriori informazioni saranno diffuse durante la presentazione ufficiale della vettura che dovrebbe avvenire fra una manciata di giorni.

Toyota Yaris GR-4 2020: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +4