Opel Insignia: il restyling con i fari IntelliLux Led Pixel

Opel anticipa il restyling della Insignia Grand Sport e Sports Tourer, una vettura che verrà presentata al prossimo Salone di Bruxelles.

Sarà la novità del Salone di Bruxelles che aprirà i battenti il prossimo 10 gennaio, ma intanto Opel rilascia le immagini e le informazioni riguardanti il restyling della Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer, le versioni berlina e station wagon. La Casa tedesca rilancia questi modelli che dovranno vedersela sul mercato direttamente con la Volkswagen Passat e con la Skoda Superb. Gli stilisti della casa di Rüsselsheim am Main si sono limitati esternamente a donare una nuova mascherina alla propria vettura, che è adesso più larga e ha una cornice più spessa e nella quale è integrato un listello cromato più evidente. Nuovi anche gli inserti cromati, che donano una sensazione di maggiore tridimensionalità.

Nuovi fari a LED

Una grande novità per il restyling della Insignia è l’introduzione di fari a LED, chiamati IntelliLux Led Pixel, i quali funzionano tramite una centralina di controllo, una telecamera frontale e una telecamera più compatta in ciascun faro. Ognuno di questi fari è composto da 84 punti luminosi disposti su 3 file (prima c’erano 16 diodi per faro) e modulano automaticamente il fascio luminoso. Questo permette alla Insignia di tenere sempre accesi gli abbaglianti, perché la modulazione dell’intensità delle luci e la direzione è affidata all’elettronica. Il fascio luminoso cambia in base alle condizioni atmosferiche, ma anche a seconda della velocità, ad esempio nei curvoni autostradali verso destra, il fascio luminoso viene orientato maggiormente in quella stessa direzione per non abbagliare i guidatori delle auto nella carreggiata opposta.

Rear Cross Traffic Alert

Un’altra innovazione è il Rear Cross Traffic Alert che utilizza dei sensori radar per notare la presenza di ostacoli non visti dal guidatore mentre sta effettuando una manovra in retro. Questo sistema copre un angolo di 90° verso destra e sinistra fino a 20 metri di profondità, dando un avviso al guidatore con un segnale acustico o un messaggio visivo se corre il rischio di andare incontro a un pedone o a un ostacolo.

Opel Insignia 2020 restyling: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11