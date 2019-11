Opel Insignia e Insignia GSi: le foto spia

Alcune foto spia indicano che Opel è al lavoro sull’aggiornamento della Insignia, destinataad essere rivista anche nella versione sportiva GSi.

La Opel Insignia si prepara a ricevere un insieme di aggiornamenti estetici con l’obiettivo principale di mantenerne attuale l’aspetto estetico, ma è chiaro che la casa tedesca sfrutterà l’occasione per introdurre delle novità a livello di contenuti tecnici e dotazioni.

Opel Insignia: ci sarà anche la versione sportiva GSi

Tra le novità più interessanti è atteso il debutto in veste rinnovata anche della Opel Insignia GSi, ovvero la versione sportiva della berlina tedesca. La conferma dei piani di Russelsheim è data da alcune foto spia che mostrano un paio di muletti in giro per le strade pubbliche, dando così modo non solo di individuare le zone del corpo vettura in cui si è concentrato il lavoro dei disegnatori tedeschi, ma anche di capire come sarà l’impostazione estetica della variante GSi.

Le immagini mostrano l’uso di pannelli coprenti soprattutto nella zona anteriore della nuova Insignia, che riceverà molto probabilmente un inedito paraurti, nuove luci a LED DRL e alcune modifiche minori. Il resto del corpo vettura non dovrebbe invece cambiare, con l’ovvia presenza, sulla Insignia GSi, di cerchi in lega di dimensioni generose e dallo stile aggressivo, minigonne laterali e diversi inserti finalizzati ad accentuare il carattere sportivo di questa variante.

Nuovi motori PSA e possibile Insignia ibrida plug-in

Altre novità caratterizzeranno sicuramente gli interni, mentre la dotazione dovrebbe arricchirsi con un sistema multimediale aggiornato e ovviamente dotato di tutti i più avanzati servizi di connettività. Sotto il profilo motori, appare invece probabile l’arrivo di nuove unità provenienti dalla famiglia PSA di cui il marchio Opel fa parte. Non si esclude infine il debutto di un’inedita versione ibrida plug-in.

