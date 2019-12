Nuova Bmw Serie 2 Active Tourer: le foto spia

Bmw è al lavoro sulla futura generazione della Serie 2 Active Tourer, come confermato dalle recenti foto spia.

In attesa del debutto sul mercato che avverrà nel 2021, la futura Bmw Serie 2 Active Tourer è stata sorpresa dai fotografi durante alcune prove su strada pubblica.

Maggiore spazio per passeggeri e bagagli

Le foto spia in questione mostrano un corpo vettura che appare di dimensioni più generose, in modo da offrire più spazio per passeggeri e bagagli andando a sopperire all’assenza della Gran Tourer. Un modello, quest’ultimo, che sembra destinato ad uscire dai piani Bmw per il prossimo futuro, almeno secondo le voci che arrivano da Monaco di Baviera.

Motorizzazioni benzina, diesel e ibrida plug-in

Cosciuta momento con il nome in codice U08, la prossima generazione della Bmw Serie 2 Active Tourer si baserà sulla piattaforma UKL e potrebbe avere un’impostazione estetica da crossover. A livello di motorizzazioni è lecito prevedere la presenzadi unità benzina diesel, senza dimenticare la variante ibrida plug-in.

Alcune immagini degli interni mostrano l’utilizzo di uno schermo curvo simile a quello implementato sulla Bmw iNext, mentre altre soluzioni presenti sul muletto potrebbero anche essere diverse dalla versione finale che arriverà sul mercato tra poco più di un anno.

