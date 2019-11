Acura: debutta la MDX PMC Edition

Sarà realizzata in 330 veicoli per il mercato americano e canadese con prezzi di circa 60.000 dollari.

Si chiama Acura MDX PMC Edition 2020 e debutta in occasione dell’AutoMobility di Los Angeles, in svolgimento nelle giornate dal 18 al 21 novembre, appena prima del Salone di Los Angeles. La sua particolarità sta nel fatto che è realizzata nello stabilimento di Marysville, Ohio, ed è assemblata a mano dagli stessi uomini che realizzano la sportivissima NSX.

Solo per l’America e per il Canada

Dedicata al mercato americano, dove verrà venduta in 300 esemplari, ed a quello canadese, nel quale arriverà solamente in 30 unità, avrà un costo di circa 60.000 dollari e per le prime consegne bisognerà attendere l’inizio del 2020. Il prezzo è giustificato dalla vernice Valencia Red Pearl, dai cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido, dalla cornice della calandra nera in tinta con la carrozzeria, e da altri particolari in nero lucido come il tetto, gli specchietti retrovisori esterni, la modanatura dei finestrini, la guarnizione della targa posteriore e le maniglie delle porte. L’abitacolo si distingue per i sedili in pelle nera Milano con inserti in Alcantara, per il volante sportivo con cuciture rosse e per la targhetta identificativa che ne certifica la produzione in edizione limitata.

Stesso controllo qualità della NSX

Inoltre, alla fine dell’assemblaggio manuale, ogni Acura MDX PMC Edition riceve lo stesso processo di controllo qualità della supercar NSX, tra cui anche un’ispezione della vernice, una simulazione di guida su strade accidentate ed un test di tenuta dell’acqua.

Cuore V6 da 290 CV

Sotto il cofano della Acura MDX PMC Edition ci sarà un V6 a iniezione diretta da 3,5 litri capace di erogare una potenza di 290 CV che sarà abbinato ad una trasmissione automatica a 9 marce ed alla trazione integrale. Quanto basta per una guida brillante da vivere in sicurezza per rendere onore ad un Brand elegante e sportivo.

