BMW Serie 4 2020: le foto spia

Sulle strade pubbliche tedesche è stata fotografata la BMW Serie 4 Coupè, che mostra il suo esterno e il suo abitacolo.

La BMW Serie 4 Coupè 2020 è stata fotografata in una serie di foto spia che la immortalano con il corpo vettura mimetizzato sotto alle pesanti camuffature. L’auto di BMW è stata fotografata in una sessione di sviluppo presso le strade pubbliche in Germania, e abbiamo notato alcuni dettagli dell’esterno, ma anche del suo interno. In primis, sembra proprio che la grande griglia a due reni all’anteriore sia più che un ispirazione di quella osservata sul Concept 4, visto al Salone di Francoforte, mentre di profilo, il parabrezza fortemente inclinato e il tetto molto elegante creano una figura armonica. La parte posteriore ha una coppia di scarichi al momento molto piccoli.

Interni in stile Serie 3

Stavolta è stato possibile dare un’occhiata anche all’abitacolo, nel quale troviamo una forte comunanza con quanto visto nella Serie 3 di ultimissima generazione. Si notano un volante a tre razze dietro al quale si staglia un quadro strumenti digitale, un cruscotto che nella parte centrale presenta un ampio display per l’infotainment a forma di trapezio. Sotto di esso, ci sono una serie di interruttori e una coppia di bocchette dell’aria HVAC.

Arrivo sul mercato a metà 2020

Sulla gamma entry level della BMW Serie 4 Coupè sarà possibile avere un cambio manuale a sei rapporti, altrimenti si può avere l’automatico a otto velocità ZF. I clienti potranno scegliere tra layout di trazione posteriore e integrale. Eccezion fatta per la M4, il modello di punta sarà l’M440i xDrive con 382 cavalli e una coppia di 500 Nm. BMW inizierà la commercializzazione della Serie 4 Coupè a metà del 2020.

