Lexus elettrica: l’inedito modello pronto al debutto

Il marchio luxury di Toyota sceglie il salone di Guangzhou (Canton) di fine novembre per svelare il suo primo modello totalmente “zero emission”.

Nelle stesse giornate di svolgimento del Salone di Los Angeles 2019 (vale a dire da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre), il comparto automotive mondiale punterà i propri riflettori sul Salone di Canton (Guangzhou Auto Show 2019): la rassegna, giunta quest’anno all’edizione numero 17, è dunque una delle più “giovani” a livello mondiale. Anche, e non soltanto, per questo, una particolare attenzione verrà rivolta al settore delle auto elettriche, che attualmente in Cina conosce una fase di frenata, insieme all’intero comparto automotive, dopo un lungo periodo di costante escalation: recenti stime da parte della “China Association of Automobile Manufacturers”, rilasciate alcuni giorni fa dal vicepresidente Fu Bingfeng ai “taccuini” Reuters, prevedono la chiusura del 2019 con un calo complessivo nell’ordine dell’8% rispetto al 2018. Non per questo, alcuni dei big player rinunciano a scegliere il palcoscenico cinese quale scenario privilegiato per la presentazione delle rispettive novità.

Fra questi c’è Lexus: il marchio alto di gamma di Toyota Group, che – ricordiamo – lo scorso marzo (dunque mentre si festeggiavano i trent’anni dal suo debutto sul mercato quale “sub-brand”) aveva celebrato i 10 milioni di autoveicoli venduti e, nel 2020, ricorderà i quindici anni dall’esordio del primo modello “Full hybrid” di fascia Premium) svelerà, all’imminente Guangzhou Auto Show 2019, la vettura di debutto nel comparto auto elettriche “di serie”: nelle scorse settimane (Salone di Tokyo) Lexus aveva in effetti già svelato una “primizia” dedicata alla e-mobility, nello specifico il prototipo futuristico LF-30 Electrified Concept dalle porte “ad ala di gabbiano”, allestito sul nuovo pianale che a breve costituirà la “base di partenza” per la prossima generazione della lineup elettrica di Toyota Group, e dotato di tecnologie di guida completamente autonoma. Può essere che la concept troverà spazio anche al Guangzhou Auto Show, tuttavia al momento i piani alti del luxury brand giapponese focalizzano la propria attenzione sulla novità che potrebbe già essere pronta alla produzione, o quantomeno molto vicina ad un prossimo debutto commerciale.

Un primo dettaglio

L’anticipazione viene rilasciata, in queste ore, attraverso una breve nota, alla quale i vertici del marchio giapponese abbinano una prima immagine che mette in evidenza il monogramma “Electric” possibilmente posizionato nella parte bassa delle porte anteriori, come si evince da un dettaglio nella fotografia che ritrae una parte di modanatura sottoporta.

È attesa in Europa nel 2020

“Creato specificamente per venire incontro alle esigenze del pubblico cinese e di quello europeo, il nuovo modello promuove ulteriormente gli obiettivi dell’azienda rivolti ad ampio ventaglio di propulsori elettrificati disponibili per le differenti peculiarità dei clienti di tutto il mondo”: questo è, testualmente, il preannuncio della novità Lexus a zero emissioni. Considerati l’evento di presentazione, e le indicazioni del comunicato, è possibile attendersene un primo “lancio” sul mercato cinese, e immediatamente dopo l’esportazione in Europa. Bocche cucite in merito al periodo di debutto nel Vecchio Continente, seppure sia ipotizzabile che ciò avverrà nel 2020.

Potrebbe essere un SUV

L’immagine e le pressoché inesistenti indicazioni relative alle sue caratteristiche lasciano campo aperto a più di una ipotesi in merito alle caratteristiche del corpo vettura e, quindi, alla fascia di mercato di riferimento: è tuttavia lecito attendersi che il primo modello 100% elettrico di Lexus appartenga al comparto Suv, che per la Cina – e relativamente alla “sottofascia” Sport Utility a zero emissioni – era stato inaugurato dalla capogruppo Toyota al Salone di Shanghai 2019 con la declinazione elettrica di Toyota C-HR, svelata alla rassegna di primavera insieme ad Izoa BEV (anch’essa elettrica), ed alle varianti ibride di Rav4 e Alphard, ed ibride plug-in di Toyota Corolla e Toyota Levin.

Lexus LF-30 Electrified Concept: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +33