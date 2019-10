Kia K5: i teaser della nuova quattro porte

Kia rilascia alcuni teaser che anticipano le forme della nuova quattro porte che verrà presentata in modo ufficiale nelle prossime settimane.

Kia ha rilasciato i teaser che riguardano l’attesa K5, una vettura che possiede molti elementi in comune con la Optima. Le immagini in anteprima, anticipano la presentazione ufficiale della nuova generazione di questa quattro porte, che avverrà nelle prossime settimane. L’arrivo nel mercato europeo è invece posticipato al prossimo anno.

Look più evoluto

A prima vista il design sembra più maturo e moderno, le linee sono filanti e sportive, con elementi molto prossimi a quelli di una coupé, come accade al posteriore. Il frontale si evolve in chiave moderna, ma resta sempre caratterizzato dalla calandra tiger nose, vera firma di Kia. La firma luminosa dei gruppi ottici anteriori prende spunto da quanto visto sulla Kia Cadenza (K7 nel mercato asiatico), mentre il posteriore della vettura è stato aggiornato e adesso vede dei gruppi ottici collegati da una striscia Led e un montante C più inclinato. La fiancata è piuttosto muscolosa, mentre gli specchietti retrovisori esterni, sono adesso fissati sulla lamiera delle portiere e non nella cornice dello specchietto.

Interni all’avanguardia

I lavori di aggiornamento sono arrivati anche per l’interno con una nuova plancia, dotata di due grandi schermi per l’infotainment e strumentazione. Per disegnare questo abitacolo è stata scelta una filosofia minimalista, infatti molti dei tasti che caratterizzavano la precedente generazione sono stati eliminati e saranno presumibilmente sostituiti da comandi digitali. Anche la leva del cambio automatico non è più presente e sarà sostituita da un comando by wire.

