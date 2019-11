Mercedes-Benz EQS: le foto spia durante i test

Immortalata durante i test l’elettrica della Stella a Tre Punte che sfiderà la Tesla Model S e la Porsche Taycan oltre alla prevista Audi E-tron GT.

Il futuro di Mercedes-Benz parla elettrico con la nuova EQS che dovrebbe arrivare tra circa un anno. Intanto, su strada proseguono i collaudi e così non possono mancare le foto spia del caso come quelle della nostra gallery.

Destinata a sfidare vetture del calibro di Porsche Taycan, Audi E-tron GT, e Tesla Model S, la EQS vanta una carrozzeria filante, anche se le tante camuffature non consentono di percepire a pieno la linea. Comunque, l’auto in questione è una 5 porte, una sorta di coupé ad ampia abitabilità che non rinuncia alle portiere senza cornice e ad un ampio portellone per caricare meglio i bagagli.

Sviluppata sulla piattaforma MEA, l’EQS dovrebbe avere due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e l’altro sull’asse posteriore, quindi in condizioni difficili l’auto potrà sfruttare la trazione integrale. Inoltre, si ipotizza che l’elettrica Mercedes-Benz dovrebbe avere diversi livelli di potenza.

L’interno, quasi completamente coperto dalle camuffature, pone in risalto il volante a 3 razze e la strumentazione digitale, anche se quest’ultima, simile a quella dei modelli attualmente in produzione, potrebbe essere provvisoria.

Mercedes-Benz EQS: le foto spia Vedi tutte le immagini +16