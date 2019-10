Lexus LC Convertible: nuove immagini di anteprima

Una serie di “scatti” immortala un esemplare in prova della annunciata “cabrio” alto di gamma. La vedremo in forma definitiva al Salone di Los Angeles?

A nove mesi dall’anteprima ufficiale, avvenuta lo scorso gennaio in occasione del Salone di Detroit 2019 in cui venne svelata in veste di concept, e dopo la seconda apparizione pubblica (Goodwood Festival of Speed di luglio), la declinazione “en plein air” della sportiva alto di gamma Lexus LC torna ad essere protagonista di un’anticipazione: palcoscenico, questa volta, è una strada di Los Angeles, dove l’obiettivo della macchina fotografica ha “pizzicato” un esemplare pre-serie di Lexus LC Convertible che sembrerebbe pronta per un ulteriore passaggio di fronte al grande pubblico, ed in una variante che porta in dote qualche aggiornamento di dettaglio rispetto alla concept esposta al NAIAS ed alla vettura che ha sfilato alla rassegna di oltremanica di inizio luglio. Segno che la variante Cabrio della sportiva Lexus LC Coupé è in fase di rifinitura: la vedremo nuovamente protagonista in passerella, magari all’imminente Salone di Los Angeles 2019 (in programma dal 22 novembre al 1 dicembre) e, il prossimo anno, sul mercato? Staremo a vedere.

È molto simile ai prototipi svelati nei mesi scorsi

Ciò che, al momento, spicca per evidenza sono, oltre alla livrea nel medesimo blu che fa parte della tavolozza di tinte carrozzeria della produzione superiore del marchio luxury di Toyota, alcuni elementi inediti, in special modo relativamente alla forma dei sedili posteriori “di fortuna”, più vicini nel disegno alla concept del Goodwood Festival of Speed, e dietro ai quali si trova un vano funzionale all’alloggiamento della capote (in tela) una volta ripiegata. Rimangono ben visibili, peraltro, le modanature che già sottolineano l’immagine della “sorella” LC Coupé. L’ipotesi relativa ad un ingresso in listino, seppure non venga accompagnata da alcuna indicazione sui tempi, trova dunque conferma agli annunci avanzati nei mesi scorsi dagli stessi vertici Lexus: la nuova LC Convertible sarà dunque realtà. Resta soltanto da sapere quando.

Condividerà pianale e meccatronica con LC Coupé?

Ricordiamo brevemente le caratteristiche di Lexus LC Convertible Concept, poiché potrebbero concretizzarsi nella versione di produzione: la lunghezza misura 4,77 m, la larghezza 1,92 m ed il passo è di 2.940 mm (la “base di partenza”, ovvero la piattaforma GA-L, cioè Global Architecture-Luxury che utilizza acciai ad elevata resistenza, alluminio e fibra di carbonio, è del resto la stessa di Lexus LC Coupé, ed ecco spiegati i medesimi ingombri esterni, piuttosto “importanti” e che sottolineano il segmento superiore di appartenenza del modello). Dalle immagini “catturate” in queste ore a Los Angeles, l’abitacolo si mantiene a due posti più due, proprio come le unità esposte al NAIAS ed al Goodwood Festival of Speed. Resta il mistero riguardo alla gamma di motorizzazioni: si può in ogni caso propendere per il mantenimento, anche in questo caso, delle tecnologie che equipaggiano la declinazione Coupé, ovvero le versioni LC 500h a propulsione ibrida e trasmissione Multi Stage Hybrid, ed LC 500 equipaggiata con il 5.0 V8 aspirato a sua volta abbinato ad un cambio automatico a dieci rapporti.

