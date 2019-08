Hyundai 45: e-concept per l’IAA che si ispira alla storica Pony

45 anni fa il debutto del primo modello “autonomo”; il design del prototipo elettrico “45” farà da base alla futura gamma EV. Ecco il primo teaser.

Fra i big player che hanno già comunicato di voler aderire “in forze” all’imminente Salone di Francoforte 2019, Hyundai – che recentemente aveva anticipato l’esposizione della fortunata i10 “new gen” e di una vettura pronto-corsa ad alimentazione elettrica e che potrebbe rappresentare un’ulteriore competitor nella nuova categoria ETCR – rende nota in queste ore la presentazione di una inedita concept, chiamata ad un doppio ruolo: ispirarsi nell’immagine alla storica Pony (ovvero la vettura che, nel 1974, rappresentò il primo modello “autonomo” per il marchio coreano nato nel 1967 ed i cui primi anni erano stati contrassegnati dalla produzione di modelli su licenza Ford) e, contemporaneamente, aprirsi ad un’ulteriore espressività della filosofia di stile “Sensuous Sportiness” cui i designer Hyundai poggiano le proprie basi di approccio ai progetti.

La nutrita presenza Hyundai all’IAA

Appeal visivo, contenuti concettuali, funzionalità hi-tech (“ovviamente” in chiave 100% elettrica) rappresentano il biglietto da visita attraverso il quale i vertici Hyundai illustrano, attraverso un primo teaser che ritrae la zona posteriore del “misterioso” prototipo che vedremo nella sua interezza all’IAA 2019 (in programma da giovedì 12 – sabato 14 per i visitatori – a domenica 22 settembre: qui la nostra guida e le informazioni sul Salone di Francoforte) accanto, come accennato, alla nuova generazione della “compattissima” i10 ed alla vettura elettrica già pronta per schierarsi al via nelle categorie Turismo: il tutto, anticipa Hyundai, accompagnato da un percorso che “Mette in evidenza le varie innovazioni legate al concetto di ‘Style Set Free’” che spazia dalle tecnologie automotive del futuro, all’integrazione di applicazioni hi-tech rivolte ad un migliore stile di vita.

Un approccio umanocentrico che potrebbe trovare spazio anche nella concept Hyundai 45, sigla-codice che indica, appunto, gli anni trascorsi dalla presentazione di Hyundai Pony, berlina compatta prodotta (su disegno Giugiaro) in due generazioni successive fra il 1975 ed il 1982 e dal 1982 al 1988 (fino al 1990 in Corea del Sud e, contemporaneamente e soltanto per alcuni mercati, fra il 1985 ed il 1994): dalla “storica” Pony (che attraverso la concept pronta per Francoforte 2019 celebra i 45 anni dal debutto), derivò, a metà anni 90, l’altrettanto popolare Hyundai Accent, peraltro celebre anche per avere posto in essere l’ingresso ufficiale del marchio coreano nel Mondiale rally con il modello Accent WRC.

Reminiscenze rétro, contenuti hi-tech

La inedita Hyundai 45 anticipata da un primo teaser è al momento ben lontana dal poter essere analizzata nel suo insieme, trattandosi di una “inquadratura” che riguarda soltanto la “coda” tronca. Risulta tuttavia interessante il particolare della zona posteriore che viene illustrato in anteprima: un andamento piuttosto lineare, piacevolmente spigoloso e simpaticamente sportivo. Abbastanza riconoscibile, nel portellone “piatto”, nel lunotto molto inclinato e nella fanaleria perfettamente orizzontale, l’origine delle linee “by Giorgetto Giugiaro” della “prima” Hyundai Pony: un accostamento fra tradizione e modernità abbastanza riuscito. Ulteriori particolari restano attesi per i prossimi giorni, man mano che si avvicina l’apertura ufficiale di Francoforte 2019.

Altrettanto interessante, nella proiezione delle future strategie di “lancio” Hyundai, l’anticipazione secondo cui “La concept elettrica ‘45’ costituisce una pietra miliare per il futuro design dei modelli EV firmati Hyundai”. Come dire: ci si ispira (parzialmente) al passato, per costruire il nuovo linguaggio di stile dei prossimi anni.

Hyundai Tucson 2021, foto spia Vedi tutte le immagini +14