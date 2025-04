Un evento unico nel suo genere è pronto a catalizzare l’attenzione degli appassionati di automobili e collezionisti: RM Sotheby’s si prepara a presentare all’asta “Porsche Delivery Mileage” un lotto eccezionale. Al centro della scena, una fiammante bisarca Porsche costruita dall’italiana Rolfo su base MAN TGX 18.640, con soli 500 km percorsi. Questa straordinaria bisarca trasporta sei esemplari della leggendaria Porsche 911 GT, tutti appartenenti alla generazione 991 e in condizioni praticamente immacolate.

Un vero tesoro

La collezione rappresenta un vero tesoro per gli amanti del marchio tedesco. Tra i modelli più esclusivi spicca una rara Porsche 911 R del 2016, con targhe tedesche e appena 45 km all’attivo, che si configura come il gioiello più prezioso del lotto. Accanto a lei, una 911 GT3 del 2018 in Indian Red, dotata del pacchetto Clubsport, e una GT3 Touring nera, entrambe con immatricolazione austriaca e percorrenze inferiori ai 20 km. A completare il quadro, due modelli da competizione: una 911 GT3 Cup e una Cup R, ancora avvolte nella pellicola protettiva originale e non immatricolate, pensate esclusivamente per la pista. Infine, una scintillante Porsche 911 GT3 RS Weissach del 2019 in Racing Yellow, impreziosita da dettagli in fibra di carbonio e targhe austriache, chiude la selezione.

Una rara occasione

Questa asta rappresenta una rara occasione per il mondo del collezionismo automobilistico di accedere a modelli che incarnano l’essenza della sportività e della precisione ingegneristica di Porsche. L’incontro tra l’eccellenza tecnica italiana di Rolfo e la maestria tedesca dà vita a un evento che promette di essere il più esclusivo dell’anno nel panorama delle aste auto lusso.