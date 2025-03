Oltre 6.400 esemplari del nuovo B-SUV Alfa Romeo Junior sono stati richiamati in tutta Europa a causa di due difetti tecnici, evidenziando una problematica che coinvolge i sistemi dei fari Matrix LED e del servosterzo. I modelli interessati sono stati prodotti tra maggio e dicembre 2023, con interventi già pianificati presso le concessionarie ufficiali del marchio.

Il primo difetto su Alfa Romeo Junior, identificato con il codice 6968, riguarda un’anomalia nella regolazione automatica dell’inclinazione dei fari Matrix LED. Questo problema coinvolge sia le versioni ibride, assemblate tra settembre e dicembre 2024, sia quelle elettriche, prodotte tra maggio e dicembre 2023. La soluzione proposta consiste in un aggiornamento del modulo di controllo dei fari, un intervento rapido ed efficace.

Il secondo difetto, catalogato con il codice 6977, interessa la calibrazione del servosterzo. A velocità superiori ai 90 km/h, il sistema di avviso di abbandono della corsia potrebbe disattivarsi automaticamente in curva. Anche in questo caso, la soluzione prevede un aggiornamento software che verrà effettuato presso le officine autorizzate.

I proprietari dei veicoli coinvolti possono verificare se il loro modello è interessato utilizzando il numero VIN sulla piattaforma online di Alfa Romeo. Inoltre, l’azienda sta contattando direttamente i clienti per fissare gli appuntamenti necessari.

Nonostante la natura dei richiami, questi problemi non rappresentano un rischio critico per la sicurezza. L’approccio tempestivo di Alfa Romeo dimostra l’impegno del marchio verso la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti, distinguendosi nettamente da richiami più gravi, come quello recente relativo agli airbag Takata.