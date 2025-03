Alfa Romeo continua a ridefinire il segmento premium, aprendo il 2025 con risultati da record. A guidare questo successo è il nuovo SUV compatto Junior, che si afferma come protagonista nel competitivo segmento B-SUV.

Alfa Romeo cresce con Junior

A febbraio, il marchio del Biscione ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7%, registrando un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il modello Junior, con le sue 1.362 immatricolazioni nel mese di febbraio, ha conquistato il 3,3% del mercato B-SUV, totalizzando 2.764 unità vendute dall’inizio dell’anno. Particolarmente rilevante è il successo della versione elettrica, che con 114 unità immatricolate si posiziona come terza vettura a batteria più venduta nel segmento e prima tra i brand premium.

Arriva la serie speciale INTENSA

Un elemento distintivo della Junior è la sua offerta tecnologica, che comprende sia motorizzazioni elettriche che ibride, un unicum nel panorama attuale. L’offerta si amplia ulteriormente con il debutto della versione ibrida Q4 a trazione integrale, e con il lancio, previsto ad aprile, della serie speciale INTENSA. Quest’ultima si distingue per dettagli esclusivi come finiture in oro chiaro, cerchi in lega diamantati da 18 pollici e interni in cuoio, disponibili nelle colorazioni Nero Tortona e Rosso Brera. Le motorizzazioni proposte includono un’ibrida da 136 CV, un’ibrida Q4 da 145 CV e un’elettrica da 156 CV.

Il canale privati conferma la solidità commerciale del marchio, con una crescita dell’80% dall’inizio dell’anno e un incremento del 58% nel solo mese di febbraio. Secondo Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, questi risultati dimostrano l’efficacia della strategia del brand nel segmento premium e il crescente apprezzamento da parte dei clienti.