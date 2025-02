La Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti ha compiuto un importante passo avanti nella modernizzazione della sua flotta con l’acquisizione della nuova Alfa Romeo Junior ibrida. Questo veicolo, dotato di un motore da 136 CV, è stato allestito da Bertazzoni, leader nell’adattamento di veicoli specializzati, per offrire prestazioni eccellenti e un’efficienza operativa senza pari.

Alfa Romeo Junior al servizio delle forze dell’ordine

Il cuore pulsante di questa nuova aggiunta è la tecnologia ibrida da 1.2 litri, che combina performance e rispetto ambientale. Tra le innovazioni spiccano il “Mobility Kit” nel vano bagagli, ottimizzato per un utilizzo funzionale dello spazio, e la sofisticata barra luminosa Stellar, progettata con un profilo aerodinamico ribassato per un’integrazione armoniosa con il design dell’auto.

La sicurezza è stata una priorità assoluta: la livrea del veicolo utilizza materiali rifrangenti microprismatici per garantire una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. La tonalità Blu Lord, condivisa con le vetture dei Carabinieri, conferisce un aspetto istituzionale e autorevole al mezzo.

Un passo avanti tecnologico

Questa acquisizione rappresenta non solo un passo avanti tecnologico, ma anche un impegno verso la sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione tra Alfa Romeo e Bertazzoni, il veicolo unisce funzionalità avanzate, rispetto per l’ambiente e un design distintivo, posizionando la Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti come un esempio di eccellenza nel panorama delle forze dell’ordine italiane.