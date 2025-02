La musica e il design italiano si incontrano in un progetto unico: la cantante romana Noemi e la nuova compatta sportiva Alfa Romeo Junior sono le protagoniste del videoclip ufficiale di “Se t’innamori muori”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Questa collaborazione, firmata Sony Music Entertainment Italy, è già disponibile su YouTube, offrendo una narrazione emozionale che celebra il connubio tra arte e innovazione.

Alfa Romeo Junior la vettura di Noemi per la nuova canzone

Nel video, Noemi canta di amore e coraggio, mentre la Junior diventa un elemento narrativo essenziale, accompagnando visivamente il viaggio emotivo dell’artista. Con le sue linee compatte e sportive, l’auto incarna la filosofia di Alfa Romeo, che privilegia il legame emozionale tra guidatore e vettura rispetto a un approccio meramente funzionale. È una celebrazione di valori condivisi come la passione, l’italianità e l’autenticità, esaltati dal design e dalla performance.

Per Noemi, si tratta dell’ottava partecipazione al Festival di Sanremo, e il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album, Nostalgia, previsto per il 28 febbraio 2025. L’artista, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha già in programma un tour teatrale che culminerà con un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025.

Un’unione nel nome della bellezza

Questa partnership rappresenta un incontro di eccellenze del made in Italy: da un lato, l’heritage ingegneristico e la visione distintiva di Alfa Romeo; dall’altro, il talento e la creatività di Noemi. Un progetto che celebra il linguaggio universale delle emozioni, unendo due mondi in un racconto visivo e musicale che parla di innovazione e bellezza.