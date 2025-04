Nel 2025, Alfa Romeo celebrerà un traguardo storico: i suoi 115 anni di eccellenza automobilistica. Questo evento straordinario sarà commemorato con un nuovo logo commemorativo, simbolo di un’eredità che unisce tradizione e innovazione. La presentazione ufficiale avverrà il 16 aprile, una data scelta non a caso: essa coincide con due momenti leggendari della storia del marchio, ovvero la vittoria alla Mille Miglia del 1930 e l’introduzione del celebre Quadrifoglio nel 1923.

Il design del logo incarna perfettamente lo spirito del brand. La diagonale ascendente nel numero “115” rappresenta il continuo slancio verso il futuro, mentre il “5” è elegantemente abbracciato dal Biscione, emblema storico di Alfa Romeo. I colori predominanti, nero e rosso, evocano l’essenza della sportività italiana, richiamando la passione e l’eleganza che hanno sempre contraddistinto il marchio. Il 24 giugno, giorno dell’anniversario ufficiale, vedrà la partecipazione di oltre 250 club di appassionati “Alfisti” in tutto il mondo, attraverso raduni esclusivi, merchandising dedicato e una serie di iniziative tematiche.

Logo Alfa Romeo omaggio al passato

Questo logo non è solo un omaggio al passato, ma un vero e proprio ponte verso il futuro. Coniugando elementi classici come il Biscione con linee moderne, rappresenta un equilibrio perfetto tra eredità storica e innovazione tecnologica. Tale filosofia riflette la missione di Alfa Romeo: mantenere vivo il suo DNA sportivo mentre abbraccia le sfide del domani.

Due eventi iconici nella storia del marchio rendono il 2025 ancora più significativo. Nel 1930, Tazio Nuvolari vinse la Mille Miglia a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport, stabilendo un record straordinario con una velocità media superiore ai 100 km/h. Ancor prima, nel 1923, Ugo Sivocci conquistò la Targa Florio con l’Alfa Romeo RL TF, introducendo per la prima volta il Quadrifoglio, destinato a diventare simbolo inconfondibile del marchio.

Il 2025 sarà un anno di celebrazioni multiple per Alfa Romeo. Tra le ricorrenze più importanti spiccano il centenario della vittoria della GP Tipo P2 nel primo Campionato del Mondo Automobilistico, i 75 anni della 1900 e del primo titolo mondiale in Formula 1, e il 70° anniversario della Giulietta Berlina. Inoltre, si celebreranno i 60 anni della leggendaria Giulia Sprint GTA, i 50 anni dalla vittoria nel Campionato del Mondo Marche con la 33 TT 12 e i 40 anni dall’introduzione dell’Alfa 75.

Ogni anniversario rappresenta un capitolo unico in una storia di design italiano, innovazione e passione per le corse, che ha reso Alfa Romeo un’icona globale dell’automobilismo. Questo traguardo non è solo una celebrazione del passato, ma un invito a guardare avanti, con lo stesso entusiasmo e determinazione che hanno reso il marchio un simbolo di eccellenza.