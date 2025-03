Un vasto incendio ha scosso la tranquillità della notte romana, devastando una concessionaria Torre Angela e causando la distruzione di ben 17 veicoli elettrici Tesla. L’allarme è scattato alle 4 del mattino del 31 marzo 2025, quando le fiamme hanno avvolto la struttura di via Serracapriola, provocando danni ingenti ma fortunatamente senza feriti. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente con squadre da La Rustica e Frascati, due autobotti e un carro autoprotettori, hanno lottato contro un rogo che ha lasciato un acre odore di materiali bruciati nell’area circostante.

Le cause dell’incendio

Le indagini sulle cause dell’incendio sono in corso e non si esclude alcuna pista. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per gli atti di auto elettriche vandalismo, che sembrano colpire sempre più frequentemente il marchio Tesla. Negli ultimi mesi, numerose vetture dell’azienda di Elon Musk sono state oggetto di atti vandalici, con scritte contro il fondatore e riferimenti politici, suggerendo un possibile movente ideologico.

Non si tratta di un caso isolato. Solo pochi giorni fa, un incendio simile ha distrutto 30 veicoli in una concessionaria a Castel Giubileo, dove si sospetta un corto circuito durante la ricarica di un’auto elettrica. Anche all’estero si registrano episodi analoghi, come in Francia, dove 12 stazioni di ricarica Tesla sono state danneggiate da un incendio doloso accompagnato dalla scritta: “Campagna anti-Tesla nata per bruciare”.

Il bersaglio è Musk

Il marchio Tesla, noto per la sua innovazione tecnologica, si trova al centro di un clima di tensione che riflette la polarizzazione politica e sociale del nostro tempo. Le controversie legate a Elon Musk controversie sembrano amplificare l’ostilità verso l’azienda, rendendo le sue auto elettriche bersagli non solo di critiche ma anche di sabotaggi. Nonostante i successi tecnologici, questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sull’immagine pubblica del marchio.

Le autorità continuano a raccogliere elementi per fare luce sulla dinamica dell’incendio Tesla Roma e individuare eventuali responsabili. Questo tragico episodio rappresenta un’ulteriore sfida per Tesla, divisa tra l’ambizione di guidare la mobilità sostenibile e la necessità di affrontare un clima di crescente ostilità.