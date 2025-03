Un nuovo capitolo si apre nel segmento dei SUV premium con il debutto del Zeekr 9X Grand, un modello che punta a ridefinire il concetto di lusso e tecnologia nel settore automobilistico. Questo imponente veicolo, sviluppato dal gruppo Geely, si distingue per le sue dimensioni generose di oltre 5,2 metri e un prezzo che si aggira intorno ai 140.000 dollari, rendendolo uno dei SUV più esclusivi sul mercato cinese.

Il SUV di lusso, noto inizialmente con il nome in codice EX1E, sarà lanciato nel terzo trimestre del 2025, segnando un’importante evoluzione tecnologica grazie al sistema ibrido avanzato Zeekr Super Hybrid. Questa innovazione integra caratteristiche di veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a raggio esteso, offrendo una combinazione senza precedenti di efficienza e prestazioni elevate.

Dal punto di vista estetico, il design del veicolo richiama i tratti distintivi dei grandi marchi europei, come Range Rover, con una linea del tetto piatta e montanti posteriori inclinati. Dettagli sofisticati come le maniglie a scomparsa, un sensore LiDAR integrato nel tetto e una firma luminosa frontale ispirata alla monovolume Zeekr 009 completano l’aspetto esterno, rendendolo immediatamente riconoscibile.

Durante i recenti test invernali, il Zeekr 9X Grand ha dimostrato non solo la sua capacità dinamica ma anche alcuni dettagli degli interni, tra cui un volante dal design esclusivo che riflette l’identità del marchio. La presenza di un bocchettone per il carburante sottolinea ulteriormente la sua natura ibrida, promettendo un equilibrio tra sostenibilità e prestazioni.

Con un prezzo che dovrebbe superare il milione di yuan (circa 128mila euro), il 9X Grand sarà probabilmente presentato al Salone dell’Auto di Shanghai nell’aprile 2025, un evento ideale per svelare un veicolo di tale portata. Questa mossa strategica evidenzia l’ambizione di Zeekr di competere con i principali costruttori premium internazionali, offrendo un prodotto che unisce lusso, tecnologia all’avanguardia e un approccio sostenibile.

L’introduzione del sistema ibrido di nuova generazione rappresenta non solo un punto di svolta per il marchio, ma anche un segnale del progresso tecnologico dell’intero settore delle auto ibride in Cina. Il futuro del segmento premium sembra destinato a essere influenzato da questa audace innovazione.