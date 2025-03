Il futuro della mobilità elettrica si arricchisce con il debutto del nuovo Xiaomi YU7, un SUV elettrico di grandi dimensioni che promette di ridefinire il segmento grazie a un mix di design sportivo, tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali. Questo modello rappresenta il secondo passo di Xiaomi nel mondo automobilistico, con un lancio previsto tra giugno e luglio 2025 e un prezzo base stimato di circa 34.500 dollari.

Uno dei principali punti di forza del YU7 è l’autonomia. La batteria standard da 96.3 kWh offre fino a 770 km con una singola carica, un valore che lo posiziona tra i leader del mercato. Per i clienti più esigenti, sarà disponibile una variante con batteria NMC da 101,7 kWh, capace di garantire autonomie comprese tra 670 e 760 km, a seconda della configurazione scelta.

Il design del veicolo non passa inosservato: il profilo aerodinamico è stato ottimizzato per ridurre la resistenza all’aria, mentre dettagli come le maniglie semi-nascoste e le pinze freno gialle sottolineano il carattere sportivo del modello. Gli elementi distintivi, come i fari a goccia e lo spoiler posteriore a coda d’anatra, richiamano lo stile del precedente modello SU7, conferendo al YU7 un’identità visiva unica.

Xiaomi YU7, dimensioni

Con dimensioni imponenti (4.999 mm di lunghezza, 1.996 mm di larghezza, 1.608 mm di altezza e un passo di 3.000 mm), l’abitacolo del SUV garantisce un ampio spazio interno. Al centro dell’attenzione si trova il rivoluzionario display ultra-wide che sostituisce il cruscotto tradizionale, integrando tutte le informazioni di guida in un unico schermo avveniristico.

Le prestazioni sono altrettanto impressionanti: la versione a doppio motore eroga una potenza di 508 kW (691 CV), raggiungendo una velocità massima di 253 km/h. La variante a motore singolo, invece, sviluppa 235 kW e tocca i 240 km/h. Entrambe le configurazioni saranno disponibili con o senza sensore LiDAR sul tetto, offrendo diverse opzioni di assistenza alla guida.

Con il YU7, Xiaomi punta a consolidare la sua posizione nel settore della mobilità elettrica, dimostrando come un’azienda nata nel mondo della tecnologia di consumo possa portare innovazione e competenza nell’industria automobilistica. Il mix di autonomia, potenza e design rende questo SUV una proposta allettante per chi cerca un veicolo che coniughi prestazioni elevate e sostenibilità.