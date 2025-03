Il costruttore svedese Volvo ha recentemente offerto uno sguardo al futuro della mobilità elettrica con il teaser del suo nuovo crossover elettrico, l’EX60. Destinato a prendere il posto della Volvo XC60, questo modello sarà costruito sulla rivoluzionaria piattaforma SPA3, sviluppata interamente dalla casa automobilistica per soddisfare le esigenze dei veicoli elettrici.

Il design dell’EX60 incarna l’identità visiva della gamma elettrica di Volvo, caratterizzata da un posteriore verticale e fari LED distintivi. Nonostante alcune somiglianze con i modelli EX30, ES90 (svelato di recente) ed EX90, l’EX60 si distingue per una personalità unica nel segmento dei crossover.

La vera innovazione, tuttavia, risiede nella piattaforma SPA3. Come spiegato da Anders Bell, responsabile dell’ingegneria di Volvo, questa architettura libera dai vincoli dei motori tradizionali consente una maggiore flessibilità nella progettazione e nell’integrazione di tecnologie avanzate. È una testimonianza dell’impegno di Volvo verso l’indipendenza tecnologica, realizzata senza interferenze da parte della proprietà Geely.

La piattaforma SPA3 non supporterà solo l’EX60, ma anche altri due modelli futuri, ancora non svelati. I test dei prototipi dell’EX60 inizieranno entro la fine dell’anno, mentre il lancio commerciale è previsto per il 2026. Questa tempistica riflette l’approccio ponderato di Volvo nel processo di elettrificazione della sua gamma.

La strategia di comunicazione del marchio si è ulteriormente evidenziata durante l’evento ES90, dove è stato presentato il teaser dell’EX60. Questo approccio sottolinea la determinazione di Volvo nel perseguire un futuro di mobilità basato sulla sostenibilità, mantenendo alta l’attenzione sulle sue innovazioni.