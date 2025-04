Il Jeep Easter Safari, l’evento annuale che richiama appassionati di fuoristrada da tutto il mondo, si prepara a stupire ancora una volta con una collezione di sette concept car uniche. Quest’anno, il focus è tutto sui modelli Wrangler e Gladiator, simboli iconici del marchio Jeep. La manifestazione, che si terrà a Moab, Utah, dal 12 al 20 aprile 2025, celebra l’eredità del brand attraverso un mix di design rétro e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Come spiegato da Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Stellantis, l’obiettivo principale di questa edizione è mettere in risalto il vasto catalogo di accessori disponibili per i due modelli. “Vogliamo sottolineare come Wrangler e Gladiator siano i veicoli più personalizzabili del mercato”, ha dichiarato Bradshaw, sottolineando l’assenza di novità elettriche in questa edizione.

Tra i protagonisti della collezione spicca il Jeep Rewind Concept, un omaggio agli anni ’80 e ’90. Questo Wrangler a due porte si distingue per la sua verniciatura viola e dettagli nostalgici che richiamano l’era MTV. È equipaggiato con un motore turbo da 2.0 litri, accoppiato a un cambio automatico a otto rapporti, una combinazione che unisce performance e stile.

Per gli amanti dell’avventura, il Bug Out 4xe Concept si presenta come una versione ultraleggera del Gladiator 2025, ideale per l’overlanding. Con un tetto rialzato e uno spazio dedicato a un’amaca da viaggio, questo modello ridefinisce il concetto di mobilità outdoor. Altrettanto interessante è il Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser Concept, che unisce un’estetica accattivante a funzionalità pratiche come un portapacchi integrato e luci fuoristrada orientabili.

L’ispirazione militare prende vita nel Convoy Concept, basato su un Gladiator Mojave. Con la sua verniciatura Ghost Ops e dettagli retrò come porte in tela e cerchi in acciaio nero, questo modello rappresenta un tributo agli anni ’60. Parallelamente, il Blueprint Concept funge da catalogo vivente, mostrando oltre 35 accessori Mopar in una vibrante tonalità blu.

A completare la gamma troviamo il J6 Honcho Concept, un pick-up a due porte con una combinazione cromatica blu-bianca distintiva, e il Gladiator High Top Honcho Concept, che richiama l’estetica degli anni ’70 grazie a pneumatici imponenti da 40 pollici. Entrambi i modelli esprimono il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Secondo Bob Broderdorf, CEO di Jeep, il 59° Easter Jeep Safari non è solo un’occasione per esibire nuove idee, ma anche un’opportunità per raccogliere feedback diretti dalla comunità di appassionati. “Questo evento è fondamentale per dialogare con i nostri clienti e comprendere le loro esigenze”, ha affermato Broderdorf, sottolineando l’importanza di mantenere un legame diretto con la base di utenti.

L’edizione di quest’anno rappresenta un banco di prova significativo in vista del 60° anniversario dell’evento, un traguardo che Jeep intende celebrare con un rinnovato spirito di innovazione. Mentre il marchio continua a esplorare nuove frontiere, il Jeep Easter Safari rimane un simbolo del connubio tra passione e avanguardia, valori che definiscono l’identità Jeep.