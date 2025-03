Tre finaliste di grande spessore si contendono il prestigioso titolo di World Car Awards per l’anno 2025. La competizione, che culminerà il 16 aprile durante il New York International Auto Show, vede protagoniste la Hyundai Inster, la BMW X3 e la Kia EV3, modelli che hanno saputo superare una selezione serrata che includeva altre sette vetture di rilievo, tra cui Audi A5, Toyota Camry e Ford Mustang.

La giuria, composta da 96 esperti provenienti da 30 paesi, utilizzerà criteri rigorosi per valutare design, tecnologia e prestazioni delle vetture. Come sottolineato da Daniele Schillaci, CEO di Brembo, partner dell’evento, questi premi non sono solo riconoscimenti, ma anche un trampolino per stabilire nuovi standard nel settore automobilistico, celebrando l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

Il concorso non si limita al titolo principale, ma include categorie specifiche che premiano l’eccellenza nei vari segmenti. Ad esempio, nella categoria World Urban Car, spiccano Mini Cooper Electric, BYD Seagull e ancora la Hyundai Inster. Per il segmento luxury, la sfida si accende tra Porsche Macan, Porsche Panamera e Volvo EX90, mentre nella categoria Performance Car troviamo una competizione tutta tedesca con BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS e Porsche Taycan Turbo GT. Infine, la sfida per la migliore elettrica vede di nuovo in campo Hyundai Inster, Kia EV3 e Porsche Macan Electric, sottolineando l’importanza crescente della mobilità a zero emissioni.

L’edizione 2024 aveva visto trionfare la Kia EV9 come auto dell’anno 2025, con BMW 5 Series e Hyundai IONIQ 5 N a dominare rispettivamente nei segmenti luxury e performance. Il premio, istituito nel 2005, ha visto Volkswagen come il marchio più premiato, grazie a modelli iconici come Golf e Polo.

Con l’edizione 2025, l’attenzione è puntata sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità, aspetti sempre più centrali per il futuro dell’automotive. Non resta che attendere aprile per scoprire quale tra queste straordinarie vetture si aggiudicherà il titolo più ambito del panorama internazionale.