Versatilità, comfort e innovazione trovano una nuova espressione nel Westfalia Kelsey 2025, un camper van che ridefinisce gli standard del turismo itinerante. Basato sul moderno Ford Transit Custom 2024, questo veicolo unisce dimensioni compatte, tecnologia avanzata e un’abitabilità ottimale, ideale per i viaggiatori che cercano un’esperienza senza compromessi.

Con un motore diesel 2.0 TDCi, disponibile in versioni da 136 CV o 170 CV, e la scelta tra cambio manuale o automatico a 8 rapporti, il Westfalia Kelsey 2025 garantisce prestazioni efficienti e maneggevolezza. Le sue dimensioni contenute di 5,45 m x 2,27 m x 2,04 m, unite a un serbatoio da 55 litri, lo rendono perfetto per lunghe avventure.

Spazi abitativi all’avanguardia

La vera innovazione si trova all’interno. Il sistema di trasformazione elettrica del divano consente di ottenere un letto matrimoniale (190 x 120 cm) o singolo (190 x 90 cm) in pochi secondi, complementare al secondo letto matrimoniale (207 x 128 cm) situato nel tetto sollevabile. Le doppie porte scorrevoli laterali garantiscono un accesso agevole, mentre l’atmosfera è arricchita da un’illuminazione LED diffusa e materiali di pregio.

Il comfort è assicurato da sedili anteriori riscaldati e girevoli, climatizzazione automatica e un riscaldamento Webasto a gasolio da 2.0 kW, elementi che fanno del Westfalia Kelsey 2025 una vera casa su ruote.

Indipendenza e funzionalità

La cucina rappresenta un esempio di praticità, con un piano cottura a due fuochi, frigorifero a compressore da 51 litri e un sistema idrico completo. I serbatoi gemelli da 50 litri per acqua pulita e reflua, insieme alle due bombole gas da 2,75 kg, garantiscono un’autonomia completa durante le soste. Non manca un vano bagno con doccia e WC integrato, una soluzione che migliora notevolmente il comfort durante i soggiorni prolungati.

Perfetto per i viaggi outdoor

Le barre portatutto sul tetto permettono di trasportare attrezzature sportive come sci, paddle board o kayak, rendendo il Westfalia Kelsey 2025 il compagno ideale per ogni tipo di avventura. Coniugando efficienza, comfort e versatilità, questo camper van è pensato per chi desidera esplorare il mondo senza rinunciare a nulla.