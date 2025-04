La ricerca del nuovo CEO Stellantis si fa sempre più intensa, con due candidati principali che emergono in una competizione serrata per guidare il colosso automobilistico in una fase cruciale. John Elkann, attuale presidente e CEO ad interim, ha sottolineato l’importanza strategica di questa scelta per il futuro del gruppo, che si trova ad affrontare sfide significative come la transizione elettrica e le crescenti tensioni geopolitiche.

I nomi più quotati

Tra i nomi più quotati, spiccano Wayne Griffiths e Antonio Filosa, due figure con profili e visioni diverse, ma entrambe capaci di imprimere una direzione chiara al futuro di Stellantis. Griffiths, ex amministratore delegato di Seat e Cupra, ha recentemente concluso il suo mandato e gode di un forte supporto dalle divisioni americane del gruppo. Tuttavia, le sue trattative con Elkann sembrano complicate da divergenze sull’assetto strategico dell’azienda, che si trova in bilico tra la necessità di innovazione e il rispetto delle sue radici tradizionali.

Filosa, attualmente responsabile delle operazioni americane e della qualità globale, rappresenta invece l’opzione interna, forte di una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali e di un track record di successi nel mercato nordamericano. La sua nomina garantirebbe una certa continuità gestionale, un aspetto che potrebbe rassicurare gli investitori più conservatori, ma al contempo potrebbe non soddisfare chi auspica un rinnovamento più radicale.

Gli outsider

La decisione, prevista entro giugno 2025, è resa ancora più complessa dal rifiuto di altri candidati di spicco, come Luca de Meo di Renault e Jean-Philippe Imparato. Nel frattempo, si vocifera anche di un possibile outsider proveniente dal settore tecnologico statunitense, una scelta che potrebbe portare innovazione ma anche un certo grado di incertezza, considerata la forte tradizione automobilistica del gruppo.

Stellantis si trova in un momento storico, con l’industria automobilistica globale in rapida trasformazione. La piattaforma STLA Large, recentemente lanciata, è un esempio della strategia del gruppo per affrontare la transizione verso l’elettrificazione. Progettata per i segmenti D ed E, questa piattaforma promette di essere un pilastro della strategia “Dare Forward 2030”, che punta a un’ampia gamma di modelli elettrici di nuova generazione. Tuttavia, la sfida non si limita alla tecnologia: la concorrenza globale, la regolamentazione ambientale e le fluttuazioni economiche richiedono una leadership visionaria e resiliente.

Serve coraggio e competenza

In questo contesto, la scelta del nuovo CEO non sarà solo una questione di curriculum o esperienza, ma anche di capacità di visione strategica e di leadership. Griffiths e Filosa rappresentano due approcci distinti: il primo, con una carriera legata a marchi di nicchia e innovativi come Cupra, potrebbe spingere Stellantis verso un posizionamento più aggressivo e orientato al design e alla performance. Il secondo, invece, incarna la solidità e la continuità, valori che potrebbero rivelarsi cruciali in un periodo di grande incertezza.

Chiunque assumerà il comando, avrà davanti a sé un compito monumentale: traghettare Stellantis verso un futuro sostenibile, mantenendo al contempo la competitività di marchi iconici come Jeep, Peugeot e Fiat. Con una decisione così cruciale all’orizzonte, il gruppo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, uno che potrebbe ridefinire non solo il suo destino, ma anche quello dell’intera industria automobilistica.