La Volvo S90, l’elegante berlina svedese, si presenta con un nuovo look e un rinnovato focus sulle motorizzazioni elettrificate. Tuttavia, la vera notizia che fa discutere è la sua esclusiva destinazione ai mercati orientali, in particolare alla Cina. Questa scelta strategica riflette una chiara analisi delle preferenze globali: mentre in Europa dominano SUV e station wagon, nei mercati asiatici le berline di lusso continuano a riscuotere grande successo.

Il restyling della berlina Volvo S90 non passa inosservato. Il design esterno si rinnova, ispirandosi al linguaggio stilistico già visto sulla XC90. La griglia frontale completamente ridisegnata e i fari a matrice LED di ultima generazione conferiscono un aspetto moderno e distintivo. Anche cofano, paraurti e parafanghi sono stati rivisti, adottando linee più fluide e dinamiche. Sul retro, i gruppi ottici aggiornati donano un tocco contemporaneo, mentre la gamma colori si arricchisce delle raffinate tonalità Aurora Silver e Mulberry Red, pensate per soddisfare i gusti più esigenti.

Entrando nell’abitacolo, si percepisce immediatamente l’attenzione al dettaglio e al comfort. Il nuovo display centrale da 11,2 pollici, mutuato dalla XC90, si integra perfettamente nella plancia, garantendo una leggibilità ottimale. Non meno importante è il lavoro svolto sull’isolamento acustico: gli ingegneri Volvo hanno migliorato significativamente la silenziosità dell’ambiente interno, offrendo un’esperienza di guida più rilassante e piacevole.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Volvo S90 2025 abbraccia l’elettrificazione con convinzione. Nonostante la presenza sul mercato della berlina completamente elettrica ES90, la S90 si concentra su propulsori ibridi. La versione plug-in offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 80 km, secondo il ciclo WLTP, ideale per gli spostamenti quotidiani senza emissioni. Inoltre, in alcuni mercati sarà disponibile una variante mild-hybrid a benzina con trazione anteriore. Da notare l’assenza totale di motorizzazioni diesel, una scelta che sottolinea l’impegno del marchio verso un futuro più sostenibile. Le sospensioni adattive di serie, infine, garantiscono un comfort di guida superiore, adattandosi alle diverse condizioni della strada.

Volvo S90 2025, perché solo in Asia

La decisione di Volvo di riservare la nuova S90 esclusivamente ai mercati orientali si basa su una precisa strategia commerciale. In queste regioni, le berline di lusso continuano a essere simbolo di status e prestigio, a differenza dell’Europa dove i SUV dominano le preferenze. Questa mossa potrebbe rappresentare un banco di prova per comprendere meglio le dinamiche di mercato e, forse, influenzare future scelte strategiche. Resta da vedere se la V90, versione station wagon della S90, riceverà un aggiornamento simile, considerando il calo delle sue vendite negli ultimi anni.