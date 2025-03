Allarme sicurezza per i possessori di auto Volvo: il marchio svedese ha avviato un’importante campagna di richiamo auto che coinvolge ben 73.000 veicoli ibride plug-in prodotti tra il 2020 e il 2022. La causa? Un difetto nelle batterie fornite dalla coreana LG, che potrebbe comportare un rischio incendio. Tra i modelli interessati troviamo Volvo S90, V90, S60, V60, XC60 e XC90, assemblati principalmente nello stabilimento di Torslanda, vicino Göteborg.

Due casi documentati

Il problema, segnalato inizialmente da un cliente, riguarda l’instabilità termica delle celle delle batterie. Quando completamente cariche, queste potrebbero generare cortocircuiti, aumentando il rischio di surriscaldamento, soprattutto durante la ricarica notturna in ambienti chiusi come garage. Volvo ha già documentato due casi, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose, ma ha deciso di agire con la massima prudenza per salvaguardare la sicurezza dei suoi clienti.

Magnus Holst, responsabile PR di Volvo, ha sottolineato che i proprietari dei veicoli interessati sono stati immediatamente contattati e invitati a sospendere la ricarica fino a un’ispezione tecnica. I controlli, completamente gratuiti, potrebbero includere sia la sostituzione delle batterie difettose sia l’aggiornamento del software di gestione.

Brava Volvo

Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’impegno di Volvo verso la sicurezza, un valore fondamentale che il marchio persegue con coerenza. L’azienda si impegna a risolvere il problema in tempi rapidi, garantendo un intervento efficace e senza costi per i clienti, consolidando così la fiducia nel marchio e nella sua filosofia orientata alla protezione degli automobilisti.