Con una combinazione perfetta di potenza, design e versatilità, la Voge Valico 625DSX si presenta al pubblico. Questa crossover adventure di media cilindrata, offerta a un prezzo competitivo di 6.690 euro, è pronta a conquistare il cuore degli appassionati di moto grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design rinnovato.

Profilo tecnico

Sotto il profilo tecnico, la moto Voge si distingue per un motore bicilindrico parallelo da 581 cc capace di erogare una potenza di 63,9 CV e una coppia di 57 Nm. Questi valori si traducono in una velocità massima di 183 km/h, rendendola ideale sia per il fuoristrada che per i lunghi trasferimenti autostradali. L’altezza da terra di 220 mm e la sella posizionata a 835 mm offrono una postura confortevole e un’elevata maneggevolezza anche sui terreni più difficili.

Dal punto di vista estetico, il design audace della Voge Valico 625DSX è stato completamente rivisitato per esprimere un carattere più avventuroso. Dettagli come le protezioni tubolari e il portapacchi posteriore enfatizzano la sua anima da viaggio. I cerchi a raggi tangenziali da 19-17 pollici, dotati di pneumatici tubeless, garantiscono un’eccellente aderenza su superfici miste, mentre le sospensioni a lunga escursione completano un pacchetto pensato per affrontare ogni tipo di percorso.

Pronta all’avventura

La crossover adventure si distingue anche per una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il parabrezza regolabile, i paramani e l’illuminazione completamente a LED assicurano comfort e sicurezza in ogni condizione di guida. La strumentazione LCD con tecnologia IPS, integrata con connettività e navigazione turn-by-turn, rappresenta un supporto essenziale per i lunghi viaggi. Inoltre, i sensori di pressione pneumatici e i comandi retroilluminati sottolineano l’attenzione al dettaglio del costruttore.

La ciclistica della moto è stata progettata per garantire robustezza e affidabilità. Il telaio tubolare in acciaio si abbina a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm con un’escursione di 174 mm e a un monoammortizzatore con leveraggio progressivo. Questi elementi, insieme a un peso a secco di 206 kg e a un serbatoio da 17,6 litri, la rendono una compagna ideale per i lunghi tragitti senza frequenti soste.

Ulteriori caratteristiche

Anche l’impianto frenante si rivela di alto livello, grazie al doppio disco wave anteriore da 298 mm e al disco posteriore da 240 mm, entrambi dotati di ABS disinseribile per il fuoristrada. Questo sistema offre una frenata precisa e modulabile, adattandosi perfettamente alle esigenze di guida su strada e off-road.

La moto Voge è disponibile nelle eleganti colorazioni Matt Black e Matt Sand, offrendo una scelta estetica che si sposa con le sue prestazioni di alto livello. Omologata anche per la patente A2, rappresenta una soluzione accessibile per i motociclisti più giovani o meno esperti che desiderano una moto versatile e performante.

In sintesi, la Voge Valico 625DSX si pone come un’opzione di grande valore nel panorama delle crossover adventure di media cilindrata. Con specifiche tecniche di alto livello, un design accattivante e un prezzo competitivo, questa moto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità, prestazioni e versatilità in un unico pacchetto.