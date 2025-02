“Rivoluzionare non solo le corse, ma l’intero modo di vivere la Formula 1”: è questa la promessa audace di Peter Bayer, CEO del team Visa Cash App Racing Bulls, durante la presentazione della stagione Formula 1 2025 all’O2 Arena di Londra. La scuderia ha svelato un piano ambizioso, segnato da innovazioni che potrebbero ridefinire i confini dello sport motoristico.

Il primo elemento di rottura è la nuova livrea bianca, un omaggio diretto al marchio Red Bull, simbolo di purezza e cambiamento. Sul fronte dei piloti, la squadra punta su una combinazione di esperienza e gioventù: il confermato Yuki Tsunoda, alla sua quinta stagione con il team, e il giovane talento francese Isack Hadjar, diciannovenne e ultimo prodotto del Red Bull Junior Program. Laurent Mekies, Team Principal, ha espresso fiducia nella coppia, evidenziando i progressi di Tsunoda e il potenziale del rookie.

Ma la rivoluzione non si ferma ai box. La VCARB si propone di trasformare l’esperienza dei fan con due iniziative innovative: la piattaforma Creator, pensata per dare spazio ai creativi emergenti, e le Garage Sessions, eventi musicali dal vivo che debutteranno a Melbourne, combinando l’adrenalina delle corse con l’energia della musica. L’obiettivo? Creare un ponte tra sport e intrattenimento, offrendo un’esperienza immersiva e a 360 gradi che va oltre il tradizionale weekend di gara.

Con questo approccio, il team Visa Cash App Racing Bulls non si limita a inseguire il successo in pista, ma punta a ridefinire il modo in cui la Formula 1 viene vissuta e percepita dal pubblico, aprendo la strada a una nuova era dello sport.