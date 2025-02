Chi ha detto che una Ferrari Testarossa non possa affrontare un lungo viaggio invernale? Il celebre youtuber Harry Metcalfe, noto per il suo canale Harry’s Garage, ha dimostrato il contrario. Con audacia e spirito d’avventura, ha percorso oltre 2.000 chilometri attraverso il sud della Francia a bordo della sua iconica auto classica, sfidando le rigide temperature di novembre.

Ferrari Testarossa da impresa

Protagonista di questa impresa è stata la leggendaria Ferrari Testarossa, prodotta tra il 1984 e il 1996 in meno di 10.000 esemplari. Un simbolo dell’automobilismo italiano, apprezzato non solo per il design mozzafiato ma anche per le sue straordinarie prestazioni. Metcalfe ha preparato meticolosamente la vettura prima del viaggio, applicando uno spray protettivo sulle componenti in alluminio per proteggerle dalle intemperie invernali.

Il viaggio, però, non è stato privo di imprevisti. Contrariamente alle aspettative, il problema non è stato il surriscaldamento del motore, ma il freddo intenso, che ha messo in crisi il sistema di riscaldamento dell’abitacolo. Per affrontare le temperature rigide, Metcalfe ha dovuto avvolgersi in una coperta, un inconveniente che si è rivelato comune tra i proprietari di questo modello. Nonostante ciò, la Testarossa ha superato brillantemente la prova, dimostrando una sorprendente versatilità. Il capiente serbatoio ha ridotto al minimo le soste, mentre il bagagliaio si è dimostrato pratico anche per un lungo viaggio.

Viaggio invernale

Con questa avventura, Harry Metcalfe ha dimostrato che una Ferrari Testarossa non è solo un’icona di stile e potenza, ma anche una compagna affidabile per affrontare un viaggio invernale. Una testimonianza del fatto che, nonostante il passare degli anni, certe automobili mantengono intatto il loro fascino e la loro capacità di stupire.