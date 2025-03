A 92 anni, Bev sfida il tempo e la tecnologia moderna, continuando a guidare con orgoglio il suo fidato Ford F-250 Super Duty del 2000. In un’epoca dominata dalla digitalizzazione, il suo pick-up, equipaggiato con il leggendario motore diesel Power Stroke da 7,3 litri e un cambio a guida manuale a sei marce, ha accumulato oltre 334.000 miglia, diventando un’icona di longevità veicolo e dedizione senza pari.

Una donna coraggiosa

La storia di Bev al volante è iniziata in modo straordinario: durante la Seconda Guerra Mondiale, a soli 13 anni, ottenne la patente e acquistò il suo primo camion, un modesto cab-over del 1945, per soli 25 dollari. Da allora, il suo legame con i veicoli Ford è diventato indissolubile, trovando nel concessionario Jim Vreeland Ford in California un punto di riferimento dal 1983.

Il suo attuale F-250, nonostante i 25 anni di servizio impeccabile, è ancora in grado di affrontare le sfide quotidiane del lavoro agricolo, grazie a dotazioni come la griglia posteriore e il portellone ventilato. In un mercato in cui i pick-up con cambio manuale sono ormai una rarità, il veicolo di Bev rappresenta una testimonianza vivente di un’epoca passata, ma mai dimenticata.

C’è solo la sua vecchia Ford

La determinazione di Bev nel mantenere il suo compagno meccanico in condizioni perfette è stata celebrata anche in un video promozionale del concessionario Ford, ispirando appassionati di ogni generazione. La sua storia non è solo quella di una donna e del suo pick-up, ma un esempio potente di come la tradizione e la passione possano resistere al passare del tempo, dimostrando che l’amore per la guida è una forza che supera ogni rivoluzione tecnologica.